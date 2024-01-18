Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克預期降息會發生在第3季。(路透)

鑒於從美國國內大選和全球衝突等各種不可預測事件的潛在經濟影響，今年對貨幣 政策有投票權的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，在降息 問題上應謹慎行事。

波斯提克周四在Atlanta Business Chronicle主辦的一場活動上以準備好的講稿發言：「在這樣不可預測的環境中，鎖定確切的貨幣政策立場並不明智。這就是為什麼我認為開始政策正常化進程之前，應允許形勢繼續發展。」

波斯提克希望看到更多證據，表明通膨保持在達成央行2%目標的正軌上 。他目前預計，決策者要到第3季才開始降息。

他周四稍早時說：「我現在的看法是，第一次降息會是今年第3季的某個時點，我們必須觀察數據進展。」 如果通膨下降速度「遠快於」他的預期，他會對更早採取行動持開放態度。

他說最糟的是降息後又因通膨走高而不得不再次升息：「我預計道路坎坷不平，也正因為坎坷不平，我們必須小心翼翼。我們不想要上上下下或來來回回的模式。在激進行動之前，我希望我們能絕對確定，通膨率在我們要的地方。」

聯邦公開市場委員會在1月30日至31日的政策會議，預料將連續第四次按兵不動。波斯提克是會議靜默期開始之前最後發表講話的官員之一。

他強調，即使在聯準會 停止升息後，貨幣政策對經濟和勞動市場的影響所造成的「微妙平衡」。他說：「認真思考如何實現這種平衡的時刻很可能很快到來，如果不是已經到來的話。」

聯準會官員去年12月發布的季度預測表明，2024年將降息三次，大約75個基點。他也力抗市場關於很很快降息以及今年會大幅降息的預期。聯準會理事沃樂（Christopher Waller）本周稍早表示，政策行動應該「仔細校準，不能倉促行事」。市場隱含的3月份降息概率自其發言以來已顯著下降。

去年被視為較鴿派聯儲會官員之一的波斯提克，已一再他呼籲利率維持更高更久，以確保通膨率重返委員會的2%目標。