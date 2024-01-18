Meta市值快重返1兆元 但會花近百億元買AI晶片

臉書母公司Meta會砸下數十億美元購置處於當前AI狂潮核心的輝達（Nvidia）晶片。（路透）

臉書母公司Meta會砸數十億美元購置處於當前AI 狂潮核心的輝達（Nvidia）晶片 。執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）周四在Instagram Reels貼文表示，該公司的AI「未來路線圖」要求「建設大型運算基礎設施」，預計到2024年底，這項基設包括來自Nvidia的35萬張H100顯卡。

查克柏格沒說已購置多少GPU，但H100直到2022年底才上市，且供應數量有限。Raymond James的分析師估計，Nvidia的H100售價在2.5萬至3萬美元間，在eBay上甚至可能賣到4萬美元以上。就算Meta依低端價格支付，支出也接近90億美元。

此外，查克柏格還說，Meta的運算基設，如果計入其他GPU，將包含「近60萬個H100等效運算」。Meta、OpenAI和微軟等公司12月曾說，將使用超微（AMD）的新型Instinct MI300X AI電腦晶片。

Meta正進行通用人工智慧（AGI）的研究，所以需要這些高效晶片，查克柏格說這是公司的「長期願景」。OpenAI和谷歌的DeepMind部門也都在研究可與人類智慧相媲美的AGI。

Meta首席科學家Yann LeCun上月在舊金山的一場媒體活動上強調GPU的重要性：「認為AGI已經到來的話，就必須購買更多GPU。」他提及Nvidia執行長黃仁勳說：「 這是一場AI戰爭，而他正在提供武器。」

Meta第3季財報顯示，2024年總支出將在940億美元至990億美元間，部分原因是運算擴張的推動。查克柏格在與分析師的電話會議上說：「就投資重點而言，AI將是我們2024年最大投的資領域，無論是在工程還是電腦資源方面。」

投資人顯然認同查克柏格的擘畫，Meta的市值已再次逼近1兆美元，目前僅差420億美元，是兩年來首見。財經網站MarketWatch引述道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）報導，2021年9月7日，Meta收盤達1.08兆美元峰值，而估值最後一次維持在1兆美元以上是兩周後，接下來則忍受了相當大的痛苦：2022年11月3日，Meta估值僅2357.6億美元，創下五年新低。

也就是自那時到現在，Meta市值增加了大約7320億美元，比電動車大廠特斯拉（Tesla）、製藥公司禮來（Eli Lilly）和支付業者威士（Visa）的當前市值還高，這個成績很驚人。