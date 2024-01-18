美元連續5天走升 就業市場數據穩健抑制降息預期

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四上漲0.1%至103.536，創下8月以來的最長連漲。(路透)

美元指數周四連續五個交易日走升，勞動市場數據顯示就業增長，使聯準會（Fed）降息 的預期受到抑制。

勞工部周四表示，在截至1月13日當周，初請失業金人數減少了1.6萬，經季節性調整後為18.7萬，為2022年9月以來最低水準，低於接受路透調查的經濟學家預期的20.7萬。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四上漲0.1%至103.536，創下8月以來的最長連漲。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，目前市場認為Fed3月降息至少25個基點的可能性為57.1%，上一交易日為55.5%，一周前為73.2%。

10年期公債殖利率 上升3個基點至4.13%，2年期債券殖利率下降2個基點至4.34%。

Fed理事沃勒在內的官員本周反駁Fed將實施急進降息的預期。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，如果未來幾個月有「令人信服」的證據表明櫯下降的速度比他預期更快，他對提前降息持開放態度。但鑒於選舉到全球衝突等不可預測事件的潛在影響，他主張決策者謹慎推進降息。

美元兌日圓持平報148.14日圓，周三曾升至148.52，為11月28日以來最高。日本央行 定於下周一和周二召開政策會議，可能會維持超寬鬆貨幣政策不變。

歐元兌美元貶值0.1%報1.0866美元。歐洲央行公布12月會議記錄顯示，決策者似乎對通膨重回目標相當有信心，但認為仍有風險，需要採取穩健的政策並保持借貸成本在高位。

英鎊兌美元升值0.2%，報1.269美元，延續了上一交易日的漲勢，當日的數據顯示12月通脹率意外攀升，鞏固了英國央行將比其他國家央行更慢降息的預期。