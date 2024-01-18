台積電業績看俏 ADR漲近10%登上2年高點

台積電上季業績優於預期、今年營收預估成長逾20%。路透

台積電 上季業績優於預期、今年營收預估成長逾20%，美國存託憑證（ADR）今天漲幅直逼10%，登上近2年來最高點，輝達、超微等半導體大廠股價也創歷史新高。

紐約掛牌的台積電ADR今天開高走高，終場大漲10.08美元，漲幅9.8%，收在113.03美元，創2022年2月以來新高。在台積電ADR拉抬下，費城半導體指數漲約3.4%，表現優於美股3大指數。

台積電ADR表現威猛，帶旺相關個股。蘋果（Apple）股價勁揚3.3%，創去年5月以來最佳單日表現，助道瓊工業指數午盤翻紅，終場漲近202點、漲幅0.5%，止住連3黑頹勢；輝達（NVIDIA）、超微（AMD）股價分別上漲1.9%、1.6%，衝上歷史新高價位。

去年半導體供應鏈消化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間累積的庫存，執全球晶圓代工牛耳的台積電業績受影響，去年第4季以美元計算的營收年減1.5%，稅後純益下滑19%，全年營收衰退約9%。但市場更在意的是台積電財測，因為這透露晶片 庫存去化是否接近尾聲。

台積電總裁魏哲家18日在法人說明會表示，由於製程技術領先，今年台積電營收增幅可望優於晶圓代工業水準，達低至中20位數百分比（約21%至26%）。

聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧（generative AI ）熱潮，高階晶片需求旺盛，對台積電也是利多。為推進先進封裝、跟上AI晶片市場需求，台積電預期今年資本支出將介於280億至320億美元之間，與去年相當。

魏哲家在法說會表示，AI晶片先進封裝需求持續強勁，目前產能仍無法因應客戶強勁需求，供不應求狀況可能延續到明年。

華爾街日報分析，台積電客戶包含蘋果、輝達、高通（Qualcomm），具產業風向球地位。龐大資本支出為未來獲利能力打上問號，但整個產業都是如此，並非只有台積電。起碼需求正在回升，這對半導體供應鏈高層來說無疑是好消息。

財測顯示台積電今年業績將「先蹲後跳」。

台積電預期，今年首季受智慧型手機季節性因素影響，營收將介於180億至188億美元之間，低於上季優於市場預期的196億美元。但在AI應用驅動的高效能運算（HPC）需求帶動下，接下來每季營收都會成長。

台積電在台掛牌股價18日上漲1.2%，並未反映最新財測及法說會內容。