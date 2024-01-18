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蘋果獲升評 帶動道指漲逾200點

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蘋果獲升評 帶動道指漲逾200點

財經新聞組記者張大仁／即時報導
以蘋果為首的科技公司提供市場動力，推升主要股指。路透
以蘋果為首的科技公司提供市場動力，推升主要股指。路透

以蘋果為首的科技公司提供市場動力，推升主要股指。

道瓊工業指數上漲201.94點或0.54%至3萬7468.61點，盤中一度大跌143.72點。以科技股為主的那斯達克指數上漲200.03點或1.35%收1萬5055.65點。史坦普500指數上漲41.73點或0.88%收4780.94點，距收盤紀錄高點有15.62點或0.33%之遙。

那指和史指2024年至今走勢上揚，分別上漲0.30%和0.23%。道指仍為負值，下跌0.59%。

美國商銀將蘋果股票評級調升至買入，預計未來12個月漲幅將超過20%，該股價上漲3.26%。這家科技巨頭創下2023年5月5日以來最佳單日走勢。科技特選產業SPDR 基金(XLK)也上漲2.03%，創歷史新高。

全球最大晶片製造商台積電第4季獲利和營收優於預期，股價上漲9.79%。推動VanEck Semiconductor ETF(SMH)上漲3.25%，達到歷史新高。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，科技股「今天因台積電而受到提振，對半導體和人工智慧的前瞻性指引有很大積極意義，以至於大多數公司都隨之上揚。價格走勢朝著這個方向發展。」

她補充指出：「隨著今年宏觀環境的發展，如果人工智慧仍然有利多，它將出現在人工智慧槓桿率最高的股票中。」

最新就業數據顯示勞動市場持續緊張，10年期公債殖利率攀升至4.14%。勞工部報告指出，截至1月13日周，首次申請失業保險金的人數為18.7萬人，比上期減少1.6萬人。根據《道瓊》收集的數據，這高於經濟學家普遍估計的20.8萬人。

投資人擔心，17日公布的12月零售銷售報告反映的勞動市場活躍加上消費者支出強勁，可能意味著聯準會降息幅度可能低於許多人的預期。根據CME FedWatch工具，目前市場預計3月降息1碼的可能性約為56%。

基礎設施資本管理公司執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示：「去年市場在降息方面確實有些過頭，當時10年期殖利率低至3.8%左右。」「當利率上升時，科技被視為避風港。所以現在這種動態正在發揮作用。」

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示，預計聯準會將在第3季開始降息。雖然這比他先前預期的要早，但這也使得聯準會降息步伐比市場預期的要慢。

由於2024年需求成長的穩健預測以及美國原油庫存的大量撤出，油價上漲。

西德州中質原油期貨合約上漲1.52元或2.09%收每桶74.08元。3月布蘭特原油期貨合約上漲1.22元或1.57%收每桶79.10元。

國際能源總署預測，2024年原油需求將每日增加120萬桶，而OPEC則預期這個數字為180萬桶。

截至1月12日當周，美國也從原油庫存中提取了250萬桶，高於預期。

FanDuel總部位於英國的母公司Flutter Entertainment報告指出，第4季美國體育博彩投注額年增53%，推動與體育博彩相關的股票上漲。Flutter也重申在紐約上市的計劃，目標日期為1月29日。

Flutter在倫敦的股價上漲超過15%。在美股，DraftKings上漲7.04%，而Caesars Entertainment上漲5.3%。

那指和那指100上漲超過1%，帶動一些熱門科技股上漲。

Fastenal飆升7.18%，而熱門半導體股KLA Corporation、ASML、Marvell Technology、高通和應用材料公司均上漲超過4%。

美國商銀調漲評級後，蘋果上漲3.26%，Alphabet、輝達和Meta Platform上漲逾1%

本周法官阻止了捷藍航空計劃的38億元收購要約，精神航空盤中大跌24%，收盤下跌7.17%。該公司正在考慮再融資方案。

與聯邦法官裁決前12日收盤價相比，本周Spirit市值一度下跌近70%，市值縮水逾10億元。

降息 殖利率 聯準會

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