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1根指頭拚健康… 三星要出智慧戒指 蘋果也在開發

編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子17日釋出智慧戒指Galaxy Ring簡短預告片。（網路圖片／擷自三星官方影片）
三星電子17日釋出智慧戒指Galaxy Ring簡短預告片。（網路圖片／擷自三星官方影片）

南韓三星電子預告一款配備感測器的智慧戒指新產品，幫助公司在健康科技領域與蘋果和其他公司擴大競爭。

三星周三（17日）在美國加州聖荷西舉辦產品開箱活動，釋出將推出Galaxy Ring智慧戒指的簡短影片，吸引大家的注意，但又不公開許多細節，只表示這支戒指有大量的感測器，並與三星最新型的智慧手機Galaxy S24等其他產品整合在一起。

近年消費者若要追蹤健康有關資料，主要會選擇蘋果、三星的智慧手表，不過，智慧戒指現在愈來愈受歡迎。例如Oura就是知名的智慧戒指品牌，讓消費者戴上戒指就能追蹤健康資料。蘋果也已經為類似裝置申請專利。

Oura執行長Tom Hale說：「大家說，模仿就是最誠摯的恭維。」「有新的參賽者加入這個領域，是一種認可，能驅使我們設定更遠大的目標，來服務我們的會員和社群。」

彭博資訊分析，三星進軍智慧戒指市場，可望能開拓消費者對智慧戒指的興趣，也推動其他公司加入競爭行列。美國電商巨人亞馬遜曾經推出過一款戒指，主要設計在能夠接受Alexa智慧助理的語音指令，沒有與健康相關功能；該款戒指因為乏人問津，已在2020年停售。

三星周三沒有說明Galaxy Ring何時上市，也沒公開價格。Oura最新款的戒指，售價300美元起跳。

三星在周三的活動中，還公開了智慧手表新功能，是個以人工智慧（AI）為基礎的新型睡眠分析，同時也能偵測到睡眠呼吸中止狀態。根據彭博先前報導，蘋果今年也在開發類似功能。

三星 加州 亞馬遜

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