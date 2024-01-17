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具血氧檢測功能的Apple Watch 美再度禁止進口銷售

編譯季晶晶／即時報導
聯邦上訴法院拒絕延長蘋果公司對國際貿易委員會（ITC）進口禁令所提出的暫緩執行令。（歐新社）
聯邦上訴法院拒絕延長蘋果公司對國際貿易委員會（ITC）進口禁令所提出的暫緩執行令。（歐新社）

根據周三的法院文件，美國聯邦上訴法院拒絕延長蘋果公司（Apple）對國際貿易委員會（ITC）進口禁令所提出的暫緩執行令，換句話說，帶有血氧檢測功能的高階款Apple Watch，包括Series 9和Ultra 2，周四起又不能進口至美銷售了。這代表蘋果在與Masimo的專利糾紛中再度遇挫。

蘋果先前已針對ITC做出的該公司產品侵權的裁決提起上訴，最新的裁決意味，進口禁令將在蘋果整個上訴期間有效。蘋果估計上訴期可能持續一年或更長時間。

Masimo的股價在法院裁決公布後一度勁揚2.8%，觸及五個多月來盤中最高價位。

蘋果將不得不採用變通方法：該公司本月稍早獲得美國海關和邊境保護局批准，可以進口並銷售重新設計過、沒有配備血氧檢測功能的智慧表。蘋果透過更新軟體刪除了設備裡的這項功能。

這起官司威脅到蘋果在美國市場最賺錢的業務之一。智慧表是蘋果可穿戴設備、家居和配件部門的核心產品，而該部門去年對總營收的貢獻占比超過10%，接近400億美元。

ITC去年10月裁定，蘋果最新款智慧表侵犯了與血氧檢測相關的專利。這導致蘋果在聖誕節前夕暫停相關手表的銷售，但隨後上訴法院發布的暫緩執行令讓蘋果短暫地在上月底恢復在美銷售。

檢測 Apple 聖誕節

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