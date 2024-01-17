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美元連四漲 升至一個月高點 反映美零售數據強勁

編譯葉亭均／綜合外電
美元周三連續第四天升值，美元指數升至一個月來高點，因美國零售銷售數據顯示經濟強勁，市場調降對聯準會大幅降息的押注。(路透)
美元周三連續第四天升值，美元指數升至一個月來高點，因美國零售銷售數據顯示經濟強勁，市場調降對聯準會大幅降息的押注。(路透)

美元周三連續第四天升值，美元指數升至一個月來高點，因美國零售銷售數據顯示經濟強勁，市場調降對聯準會大幅降息的押注。

美元指數上漲0.12%，報103.42，盤中一度攀升至12月13日以來最高的103.69。

美元兌日圓17日盤中勁升0.9%至148.52日圓，為11月28日以來最高，尾盤升值0.66%，報148.16日圓。美元兌境外人民幣也觸及兩個月高點7.2321元。

歐元兌美元升值0.07%，報1.0883美元，逆轉盤中貶勢。歐元盤中一度失守200日移動均線1.0847。

歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲央行可能在夏季降息，但她必須「有所保留，因為我們也在說我們依賴於數據」。她說，在抗通膨中，工資談判、利潤率、能源價格和供應瓶頸再現為關鍵因素

歐洲央行管理委員會成員Bostjan Vasle則表示，押注春季降息「絕對為時過早」。

美國方面，統計局公布12月零售銷售月比增長0.6%，高於分析師預估的0.4%。這使得市場預估聯準會3月至少降息1碼的可能性從周二的65.1%降至53.2%。

Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說：「如果我們看一下今天上午的零售銷售報告，就會發現幾乎所有可能的層面和消費支出領域的所有總體指標都出現成長。」「這顯示核心通膨壓力將在更長時間內持續存在…決策者正協力將市場對首次降息的預期錨定在年中，同時警告市場降息的步調將比預期的要慢。」

英鎊兌美元尾盤報1.268美元，升值0.32%，在連續三個交易日下跌後有望首次上漲，因英國通膨率上升增強了人們對英國央行降息速度將慢於其他央行的預期。

加密貨幣方面，比特幣跌1.9%，至42,603美元。

降息 央行 聯準會

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