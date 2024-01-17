史坦普500連二黑 美零售強勁 削弱市場降息預期

美股四大指數周三（17日）收跌，隨著美國公布強勁的零售銷售數據，削弱市場對聯準會（Fed）3月的降息押注，美債殖利率攀升、美股進一步回落。（路透）

美股四大指數周三（17日）收跌，隨著美國公布強勁的零售銷售數據，削弱市場對聯準會（Fed）3月的降息 押注，美債殖利率 攀升、美股進一步回落。

道瓊工業指數17日收盤下跌94.45點，跌幅0.25%，報37,266.67點；標普500指數下跌26.77點，跌幅0.56%，收4,739.21點；那斯達克指數下跌88.73點，跌幅0.59%，報14,855.62點。

費城半導體指數下跌0.88%至4,069.94點；小型股指標羅素2000指數下跌0.7%，收在逾一個月來的最低。華爾街的恐慌指標VIX升至15.40點，觸及去年11月以來最高。

亞馬遜、輝達（Nvidia）和Google母公司字母（Alphabet）跌幅介於0.5%至1%，拖累史坦普500指數，美國10年期公債殖利率升至逾4.1%，觸及今年迄今最高。

電動車大廠特斯拉（Tesla）下跌2%，該公司在德國調降Model Y車款的售價，是繼一周前在中國調降部分車款價格後的最新降價行動。

對利率敏感的史坦普500指數房地產類股下跌1.9%。

美國12月零售銷售月增0.6%，超出市場預期，這強化Fed今年可能不會像之前預期的那樣迅速降息的觀點。

交易人士預期Fed在3月升息1碼的可能性降至55%，數據公布前為約60%。

最近幾周，美國股市回吐了2023年最後兩個月的部分漲幅。

Globalt Investments高級投資 組合經理Tom Martin說：「人們的立場正從『全面看好』降溫變成『仍有很多不確定性』。」他說，這是因為Fed官員最近淡化了快速啟動降息行動的預期，而且經濟數據喜憂參半。

盈透證券分析師Jose Torres表示，隨著財報季繼續前進，投資人將必須在考慮財報業績的同時思考利率前景，「強勁的定價能力和獲利能力可能導致通膨壓力持續存在，這將逐步延後降息」，「另一方面，獲利趨勢疲軟可能為放寬貨幣政策鋪路」。

摩根士丹利跌1.8%，在該銀行公布上季財報後，分析師調降對大摩的評級和目標價。美銀和花旗均跌約1%。

嘉信理財（Charles Schwab）下跌1.3%，此前公布的第4季獲利驟降47%。

福特汽車下跌1.7%，此前瑞銀將其股票評級從買進調降至中性。

波音上漲1.3%，此前美國聯邦航空管理局（FAA）表示，對首批737 Max 9飛機的檢查已經完成。