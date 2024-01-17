中國經濟疲軟拖累？7大咖股欲振乏力 蘋果、特斯拉最慘

中國經濟成長減速衝擊需求，殃及蘋果和特斯拉。圖／路透

最新出爐的中國經濟數據疲軟，令人失望，衝擊油價和一堆在美國掛牌的中概股。但中國經濟成長減速最明顯的受害者，或許是蘋果和特斯拉 ，令人質疑這兩大科技巨人是否不再是安全穩當的投資 標的。

MarketWatch報導，JonesTrading策略師歐魯克說，2024年初迄今，「七大巨頭」股欲振乏力，難以撐起史坦普500指數。這七大咖包括：微軟、蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、電動車 大廠特斯拉，以及繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）。

歐魯克說：「主要領導股蘋果和特斯拉天天遭到與核心事業相關的負面新聞標題轟炸，儘管沒引起太大的注意，但他們也是中國曝險最大的兩家公司。」

今年來，蘋果和特斯拉股價分別下跌4%和11%，在七巨頭中表現最差。

蘋果最近在中國市場調降iPhone售價，迎戰華為等手機製造商。特斯拉電動車也在中國降價，與當地電動車市場龍頭比亞迪拚了。

蘋果2023全年營收有19%得自於中國市場，特斯拉去年1至9月的營收有22%倚賴中國市場。

GP Bullhound全球科技基金投資組合經理人哈蒂受訪時表示，對蘋果和特斯拉而言，「競爭環境比基本市況更可能傷害他們」。

新電動車款紛紛在中國推出，例如華為的Aito M9豪華車款，就跟特斯拉競爭高價位市場。市場耳語傳出，每周銷量已超過2萬輛。哈蒂說：「至少對特斯拉而言，這意味此刻面對的激烈價格戰，還會持續下去。」同時，華為智慧手機也侵蝕「可觀的」iPhone中國市占率。

她說：「我們仍謹慎看待對更廣泛的消費電子曝險，因為中國那方面的需求復甦仍不確定。」

曾任前美國總統川普白宮貿易顧問的納瓦羅（Peter Navarro）最近在媒體發表評論說：「就像之前的奇異（GE），蘋果和特斯拉如今也面臨這種灰暗的重商主義現實。由於庫克和馬斯克分別把蘋果和特斯拉一部分的生產移往海外、導向中國，以致這些公司現在落入（中國國家主席）習近平這個殘酷獨裁者手上。」

納瓦羅說，驕傲自大是通病，從2000年代的（前GE執行長）伊梅特，到今日的庫克和馬斯克，都有這毛病，而GE、蘋果和特斯拉的產品在中國都面臨「仇外禁令」。他還說：「不論是大型避險基金經理人或小散戶，你不得不懷疑，到底蘋果或特斯拉還是不是安全投資。」