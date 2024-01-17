美債殖利率續揚 道指連跌三日

由於經濟數據強於預期，美國公債殖利率走高，美股下跌。路透

由於經濟數據強於預期，美國公債殖利率 走高，美股下跌。

道瓊工業指數下跌94.45點或0.25%收3萬7266.67點， 這也是道指連續第三天下跌。史坦普500指數下跌26.77點或0.56%收4739.21點；那斯達克指數下跌88.72點或0.59%收1萬4855.62點。

嘉信理財(Charles Schwab)業績好壞參半，股價下跌1.34%。Walgreens和開拓重工(Caterpillar)均下跌約3%，領跌道指。與此同時，波音公司上漲1.27%，成為道指漲幅最大的個股之一；該股近期大幅下跌。

12月零售銷售數據強於預期，顯示消費者仍具韌性，並使聯準會大幅降息受到質疑。零售額較11月成長0.6%，不含汽車較上季成長0.4%。《道瓊》調查的經濟學家預計零售額較上季成長0.4%，不包括汽車銷售成長0.2%。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)警告寬鬆貨幣政策可能慢於預期，10年期公債殖利率上漲近4個基點至4.102%，自16日以來繼續上漲。

根據CME集團的FedWatch工具，交易員預計聯準會3月開始降息的可能性約為57%，市場對轉向的希望越來越大。

Globalt Investments資深投資 組合經理馬丁(Thomas Martin)表示：「到今年年底時，利率可能會低於現在，但不會是一條直線。」「與此同時，那些積極爭取利率進一步下降和股市上漲的人可能會採取行動，變得更加多元化。你會想持有債券，但也想持有股票。」

Strategas技術分析師維隆(Chris Verrone)在最新報告中告訴客戶，要發現2024年初期股市走強的原因，只需專注於醫療保健公司和金融業，特別是房地產投資信託公司(REIT)。

他指出，截至16日收盤，處於上升趨勢的醫療保健股所占比率「從20%左右」迅速攀升至50%左右，並補充說，醫療保健股的表現「在表面下」正在走強，並且仍然「受到非常逆向流動背景的支持」。17日尾盤交易中，史指醫療保健指數今年來上漲2%，在11個類股中表現最好。

Strategas告訴客戶，REITs在「潛在實力方面，近70%處於上升趨勢」，為該行業近兩年來最強勁，「REITs在擺脫兩年的下跌趨勢後正在整合，檯面下也在改善。」

油價漲跌互現，投資人評估中國令人失望的經濟成長與OPEC強勁的需求前景。

2月西德州中質原油期貨合約上漲16分或0.22%收每桶72.56元。3月布蘭特原油期貨合約下跌41分或0.52%收每桶77.88元。

中國第4季經濟成長未達預期，引發對石油需求的擔憂，油價早盤下跌逾2%。

由於OPEC預測2025年石油需求將強勁成長，達到每日180萬桶，這兩個指標期油收復部分損失。OPEC預計今年石油需求將每日增加225萬桶。

供需動態在很大程度上掩蓋了人們對中東緊張局勢加劇可能擾亂市場的擔憂。

由於加密貨幣價格仍處於虧損狀態，比特幣 礦業股走低。

Riot Platforms和CleanSpark各下跌3.7%，Iris Energy和Marathon Digital各下跌2%以上。比特幣交易略低於平盤。

礦業股長期以來一直與比特幣同步交易，投資人先前曾利用它們來獲得加密貨幣價格。現在，繼上周推出比特幣ETF後，交易者似乎正從礦商轉向比特幣ETF本身。

比特幣服務公司Swan Bitcoin分析師卡拉漢(Sam Callahan)表示：「自從ETF推出以來，價格實際上一直持平，因為資本正在投資人已經使用和正在用來獲得比特幣價格的各種投資產品之間洗牌。」「從長遠來看，這些ETF將降低進入比特幣的門檻，預計聯準會將恢復更寬鬆的貨幣政策，而比特幣的發行將降低一半」，這應該有利於今年的價格。

即使交易員仍對聯準會將在3月降息抱有希望，但Verdence Capital投資長霍尼曼(Megan Horneman)認為，利率要到2024年下半年才會調降。