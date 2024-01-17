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拉加德：歐洲央行夏季可能降息 但仍取決經濟數據

中央社達沃斯17日綜合外電報導
歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）。歐新社
歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）。歐新社

歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天說，歐洲央行可能會在今年夏季開始降息，並強調任何此類舉措將取決於最新出爐經濟數據。

法新社報導，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭導致能源成本飆升後，歐洲央行於2022年7月開始持續升息，盼能抑制居高不下的通膨率。

此後通膨率放緩且經濟情勢惡化，這使歐洲央行在最近兩次決策會議按兵不動，引發各界臆測歐洲央行何時可能開始降息。

歐洲央行管理委員會成員近日暗示可能於今年夏季降息，拉加德在瑞士達沃斯（Davos）接受媒體訪問時被要求對此事發表評論。

拉加德說道：「我想說這也是有可能的。但我必須有所保留，因為我們也說要取決於數據，依然存有一定程度的不確定性，而且部分指標沒有固定在我們希望看到的水準。」

去年12月歐元區通膨率為2.9%，較2022年底的雙位數高峰大幅下降，但仍高於歐洲央行的2%目標。

另外，英國國家統計局（Office for National Statistics）今天公布數據顯示，去年12月英國通膨率意外上升，民眾對於經濟放緩的預期破滅，提前降息的期盼也減弱。

英國國家統計局透過聲明表示，菸酒價格上漲導致消費者物價指數（CPI）自去年2月以來首度攀升，去年12月CPI小幅上漲至4%。

通膨率年增4%不僅是英國央行英格蘭銀行（Bank of England）設定目標的兩倍，也居七大工業國集團（Group of Seven）各國之首。

央行 降息 烏克蘭

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