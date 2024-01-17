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美股盤前重點／央行官員淡化降息預期 特斯拉帶衰股價

編譯易起宇／綜合外電
美股17日盤前股價下跌，聯準會（Fed）官員近來持續淡化市場對於降息很快就會開始的預期。 路透
美股17日盤前股價下跌，聯準會（Fed）官員近來持續淡化市場對於降息很快就會開始的預期。 路透

美股期指17日盤前下跌，投資人持續關注在企業財報，以及近期決策官員對市場預期央行會提早開始降息做出的淡化反應；特斯拉盤前下跌約2.5%，或許和該公司在歐洲地區進行降價有關。以下為美股盤前重點：

央行官員持續淡化降息預期

美國持續淡化市場對於降息周期將會快速開始的預期。聯準會（Fed）理事沃勒16日表示，「只要通膨不反彈且不再居高不下，我相信聯邦公開市場操作委員會（FOMC）今年可以降息」，但他也說，降息時機和實際降息次數「將取決於新公布的數據」。市場普遍解讀沃勒並不支持3月降息，美元和美債殖利率應聲走揚。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德暗示的降息時間也比市場預期晚。她17日在世界經濟論壇接受訪問表示，ECB可能在夏季時調降利率，晚於市場預期的最快3月。他說，決策官員在春末之際，應該握有足夠的薪資數據，以決定歐元區通膨是否能持續滑落。

據CME集團的Fed觀測工具，市場仍然認為Fed有61%的可能性降息，但比起去年底時的逾80%已下降許多。

特斯拉降價帶衰股價

特斯拉16日稍晚在歐洲多國對其Model Y系列車種進行降價，該公司一周前也在大陸對Model 3和Model Y系列進行類似降價。

據特斯拉官網，該公司這波進行降價的國家包括德國、法國、挪威和荷蘭。以德國為例，後輪驅動版Model Y的目前售價已降為42,990歐元（46,760.65美元），比原先的零售價降價4.2%；Long Range版目前售價為49,990歐元，比先前降價8.1%。

特斯拉17日盤前股價下跌約2.5%。

又有貨輪紅海遇襲

美國軍方16日摧毀葉門叛軍「青年運動」（Houthi，或譯胡塞）控制區的反艦飛彈設施，但胡塞組織仍成功發射一枚導彈命中紅海一艘希臘籍的散裝貨輪。美國官員表示 ，拜登政府打算將胡塞組織再度列為恐怖組織，以切斷胡塞組織的取得資金和武器管道。

美國零售銷售高於預期

美國商務部17日表示，去年12月零售銷售年比增長0.6%，增幅高於市場預期的0.4%，也高於11月的0.3%，顯示美國經濟進入新的一年依舊強勁。

降息 特斯拉 央行

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