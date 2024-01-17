保險公司打算不承保英美商船 LNG船隊幾已全數避開紅海

散裝貨輪Gibraltar Eagle，2023年6月29日在挪威Kristiansand外海的檔案照片。（美聯社）

紅海緊張情勢持續，一些保險 公司已經開始暫停承保航行紅海南部的美國、英國和以色列商船的戰爭風險。

全球主要保險經紀商達信（Marsh）負責海運與貨運的全球主管貝克（Marcus Baker）說，與美、英、以色列有關的商船要投保行經紅海區域的保險時，承保人尋求增加除外責任條款，基本上就是不提供相關商船的保險。「幾乎每個承保人」都加上了船隻須不涉及這三個國家的條款，也可能使用「所有權」、「權益」若與這三國有關，就不在保障範圍之內的敘述。

更多的油氣運輸船也主動避開紅海。彭博資訊最新報導指出，目前全球的液化天然氣（LNG）運輸船隊顯然已經暫停行經紅海和蘇伊士運河 。LNG是發電廠和暖氣所需的燃料。

根據彭博彙整的船隻航行追蹤資料，卡達所控制的已卸空LNG回航的兩艘船，在地中海蘇伊士運河北端入口附近調頭，第三艘也屬於卡達的船，本來航向蘇伊士運河，也在摩洛哥外海回轉。這些目的地是卡達油氣貨船，將改繞行非洲。

卡達是使用紅海和蘇伊士運河進行LNG貿易最多的國家，其他LNG供應國如俄羅斯、美國，現在也已經暫停使用紅海-蘇伊士運河航線，船隻追蹤資料沒有發現任何商船航向該區。

繼周一美國散裝貨輪Gibraltar Eagle遭葉門武裝組織「青年運動」（又譯胡塞組織）的飛彈擊中之後，周二再有一艘希臘擁有的大宗商品貨船Zografia遭到飛彈攻擊。西方海軍警告，商船行經紅海南部已經不安全。

英國主要石油公司殼牌，據華爾街日報報導，已暫停旗下油輪行經紅海區域。擁有800艘貨輪的日本 海運巨人商船三井宣布不走紅海航線。日經指另兩家日本主要船運公司，日本郵船與川崎汽船，也都暫停紅海地區航線。