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紅海海運受阻 空運費率看漲 預計未來兩、三周就會走高

編譯季晶晶／綜合外電
德國物流巨擘DHL表示，如果紅海緊張局勢持續，貨物由海運轉空運的申請勢必增加。（美聯社）
德國物流巨擘DHL表示，如果紅海緊張局勢持續，貨物由海運轉空運的申請勢必增加。（美聯社）

葉門叛軍青年運動在紅海襲擊商船不僅推高海運費用，空運費率也將因為全球貿易流動受阻而上漲。

財經網站CNBC報導，過去幾周，由於試圖避開襲擊的貨輪開始繞道南非好望角，每個40英尺貨櫃的海運費用上漲多達1萬美元，導致逾2000億美元的貨物離開這條貿易大動脈。分析人士說，海運延誤可能促使一些零售商轉向空運，以確保交貨速度。

C.H. Robinson全球海運服務副總裁Matthew Burgess說，一些託運人已進入手忙腳亂應付眼前重大挑戰的「生存模式」，「心裡只有一個目標，『以任何可行方法確保我的貨送得到』」，為因應大量的海運轉空運需求，物流業者已為核心貿易航線保留空運能量。

德國物流巨擘DHL表示，收到了一些詢問，但還沒有很多轉運申請。DHL全球貨運美洲區空運主管Andreas Von Pohl說，「如果紅海的緊張局勢持續下去，預計情況會有所改變」。

如果是那樣，勢必進一步推高運費。滙豐銀行航運和港口研究全球主管Parash Jain說：「我們將看到空運費率飆升。」

他說，業界觀察家預計，未來兩到三周內，特別是隨著2月農曆春節假期臨近，空運費率即將上漲。傳統上，亞洲每年此時的出口都增加，因為公司會搶在春節休假兩周之前努力發貨。

海空運分析平台Xeneta最近發布報告指出，航空貨運到貨時間可預測，意味該行業將因為國際干擾升級而受惠。根據Xeneta，12月的全球航空貨運現貨均價達到每公斤約2.6美元的峰值。

德國 零售商 南非

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