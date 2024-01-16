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10年期美債殖利率重登4% 道指跌逾230點

美元隨美債殖利率勁揚 Fed在3月降息可能性下降

編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓勁升1%報147.26日圓，稍早觸及147.31的12月7日以來最高價位。（路透）
美元兌日圓勁升1%報147.26日圓，稍早觸及147.31的12月7日以來最高價位。（路透）

美元16日震盪走升，隨美國公債殖利率走揚，投資人降低聯準會（Fed）3月降息的預期，因Fed理事沃勒主張對降息採取謹慎態度。

美元指數勁揚0.9%，至103.357，創下1月2日來最大漲幅。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場預期3月降息至少25個基點的可能性為66.9%，低於前一交易日的81%。

Fed理事沃勒表示，美國距離2%的通膨目標已不遠，但在較低的通膨明確走低之前，不應急於降息。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：「(沃勒)說沒有理由像過去那樣迅速採取行動，降息應有條不紊、小心翼翼。」

高盛在一份報告中表示，從沃勒談話看來，Fed降息的時機可能晚於3月，或者可能更傾向於在開始行動後每次降息25個基點。

歐元重貶0.7%至1.0869美元，歐洲央行委員暨德國央行總裁納格爾周一試圖抑制提前降息的預期。

美國公債殖利率上揚也支撐美元，美國10年期公債殖利率上漲11.9個基點，至4.0695%。

英鎊重貶0.8%，至1.262美元，此前數據顯示英國薪資增長在截至11月的三個月內大幅放緩，支持了英國央行今年將大幅降息的看法。

美元兌日圓勁升1%報147.26日圓，稍早觸及147.31的12月7日以來最高價位。

降息 殖利率 央行

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