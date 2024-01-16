10年期美債殖利率重登4% 道指跌逾230點

由於737 Max 9機型持續存在問題，富國銀行將波音公司的評級從加碼下修至同等權重，導致該公司股價下跌7.89%。路透

由於債券殖利率 走高以及華爾街 仔細研究最新一批第4季財報，道瓊工業指數收跌。

道指下跌231.86點或0.62%收3萬7361.12點。史坦普500指數下跌17.85點或0.37%收4765.98點；那斯達克指數下跌28.41點或0.19%收1萬4944.35點。

美股15日因馬丁路德金紀念日休市。

由於737 Max 9機型持續存在問題，富國銀行將波音公司的評級從加碼下修至同等權重，導致該公司股價下跌7.89%。同時，分析師對半導體需求發表樂觀評論後，AMD上漲8.31%。這家試圖在人工智慧(AI)競賽中追趕輝達的晶片製造商股價升至52周新高，並計劃1月30日公布上季業績。

聯準會 理事沃勒(Christopher Waller)在演講中表示放鬆貨幣政策的速度可能慢於華爾街預期，指標10年期公債殖利率攀升逾11個基點至4.064%。

幾家主要銀行公布上季財報。高盛的獲利和營收優於預期，而摩根史坦的第4季營收超出預期。高盛小漲0.71%，而摩根史坦利則下跌4.16%。

合眾銀行資產管理公司資深投資策略師海林(Tom Hainlin)表示，「到目前為止，消費者的表現似乎相當不錯。但如果仔細觀察一下，就會發現銀行財報的支出整體來說還不錯。信用卡餘額有所增加，但帳戶成長也有所增加。」

至今大約已有30家史指企業公布了第4季業績。FactSet數據顯示，其中78%的獲利超出預期。

投資人也正在期待17日公布的12月零售銷售數據，如果美國消費者支出降溫，該數據可能會加劇經濟衰退的擔憂以及對經濟成長的擔憂。

瑞銀表示，史指將迎來另一個強勁的一年。該公司將史指的年終目標從4850點調升至5150點，較12日收盤上漲7.7%。史指上周收在4783.83點。

策略師戈盧布(Jonathan Golub)在最新報告中寫道：「鑑於聯準會最近的轉向、隨後利率預期的下降以及高於趨勢的2024年每股獲利修正，我們現在將這種上揚預期作為我們的基本假設。」「雖然獲利應該會推動2024年的回報，但利率下降應該會支持逐步走高的本益比。」

由於美元走強，油價下跌，史指中能源類股跌幅最大，下跌2.1%。EQT、APA和EOG Resources均下跌至少2.6%。

在一系列大型銀行財報發布後，金融股也下跌。摩根史坦利下跌4.16%。PayPal和T Rowe Price Group分別下跌4.18%和3.56%。

聯準會官員表示可能不會如市場預期的那樣大幅降息，導至美元走強，週二下跌。

2月西德州中質原油期貨合約下跌56分或0.77%至每桶72.12元。3月布蘭特原油期貨合約下跌13分或0.17%至每桶78.02元。

聯準會理事沃勒表示，在適當的時候「應該有條不紊、謹慎地降低利率」，美元指數上漲近1%。

沃勒承認，只要通膨不反彈並保持在高點，今年就有可能降息。

由於投資者關注中東緊張局勢加劇，特別是紅海地區，油價在交易時段早盤上漲。

《華爾街日報》報導，由於擔心「青年運動」武裝分子襲擊水道中的商船，石油巨頭殼牌公司已停止紅海航線。

美國商銀表示，雖然史指歷來在總統選舉年表現良好，但開年時可能會表現疲軟。

根據1928年至2020年相關年份的可靠數據，史指在總統選舉年平均上漲7.5%，並且每4年中有3次上漲。該行技術研究策略師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)表示，下半年將會反彈。

他更具體地表示，1月到5月市場通常表現「黯淡」。隨後的回報將「強勁得多」，其中包括6月至8月的夏季反彈以及11月和12月的大選後紓壓 反彈。

從1928年以來的4年總統周期來看，第4年下半年的平均回報率第二高。事實證明，第3年上半年是最好的。