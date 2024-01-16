我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

錯過就拿不到補助 維權團體促取消糧食券面談

鈾價衝上16年新高 且仍有上漲空間

編譯吳孟真／綜合外電
鈾價已漲至16年新高點，且還有上漲空間。圖為哈薩克斯坦 Ulba Metallurgical Plant鈾處理廠。路透
鈾價已漲至16年新高點，且還有上漲空間。圖為哈薩克斯坦 Ulba Metallurgical Plant鈾處理廠。路透

隨著核能發電原料的鈾持續供不應求，鈾現貨價格在去年暴漲約九成後，今年來已繼續大漲14%，15日攀抵2007年以來最高水準，且持續看漲。

Market Watch與華爾街日報（WSJ）報導，英國鈾現貨平台Numerco的數據顯示，鈾現貨價格15日漲至略高於每磅103美元，為2007年以來最高水準。哈薩克國營鈾礦業者Kazatomprom於12日警告，未來兩年產量可能無法達標，可能加劇鈾的供應短缺困境，帶動鈾價12日一度漲破每磅100美元。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森表示，鈾市正經歷大規模的投機投資熱潮，因為在未來幾年需求看增之際，指數型基金（ETF）持有的實體庫存持續吸納市場存貨，加劇供應緊俏，同時過去未能對高鈾價避險的公用事商，也忙於搶購。

分析師認為，鈾價有望突破2007年6月每磅136美元的歷史高點。Jefferies分析師說「擠壓已經開始」，並指出全球最大的實體鈾基金SPUT以及鈾投資工具Yellow Cake的「持續」購買，使市場更為緊俏。

Uranium Insider創辦人胡恩（Justin Huhn）表示，與2000年代中期的牛市相比，現在幾乎沒有二級供應來平衡產量短缺。二級供應是指政府和公用事業公司的庫存，即使在2000年代中期的「瘋狂牛市」期間，庫存也保持在3,000萬磅以上。如今二級供應量只剩1,500萬磅，也沒有任何人出售庫存。過去18個月裡，中國大陸也在積極買鈾。

鈾市場面臨的另一個壓力是美國即將對俄羅斯燃料服務實施的禁令，俄羅斯也可能以禁止出口報復。

鈾價漲至16年新高點，且還有上漲空間。圖為哈薩克斯坦Ulba Metallurg...
鈾價漲至16年新高點，且還有上漲空間。圖為哈薩克斯坦Ulba Metallurgical Plant鈾處理廠。路透社

投資 俄羅斯 華爾街

上一則

遇駭台企連續多年為美國應材最佳供應商 考驗客戶信心

延伸閱讀

烏克蘭外長：談判時曾想往俄外長臉上打一拳

烏克蘭外長：談判時曾想往俄外長臉上打一拳
愛沙尼亞總理：俄羅斯3年內恐再嚴重威脅北約東翼

愛沙尼亞總理：俄羅斯3年內恐再嚴重威脅北約東翼
中國國有銀行開始約束對俄國客戶資金往來 以免遭美制裁

中國國有銀行開始約束對俄國客戶資金往來 以免遭美制裁
中國汽車在俄羅斯市占衝上49% 去年銷量逾55萬輛

中國汽車在俄羅斯市占衝上49% 去年銷量逾55萬輛

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
進入新的一年，大型科技公司的裁員動作未見稍止。（路透）

光景差 科技業裁員潮未歇

2024-01-12 01:00
高盛瑞銀看好2024年中國股市，但 小摩認為，中國股市已跌入價值陷阱。圖為深圳證交所內的看板。（路透）

高盛、瑞銀看好中國股市 摩根大通卻說：已跌入價值陷阱

2024-01-09 20:49

超人氣

更多 >
紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣
中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解
進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意

3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意