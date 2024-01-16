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挪威主權基金CEO：通膨壓力攪局 未來幾年報酬率料將低迷

編譯洪啟原／綜合外電
挪威主權財富基金NBIM執行長譚俊認為，由於通膨壓力依然存在，預料未來數年的報酬率將低迷。(路透)
挪威主權財富基金NBIM執行長譚俊認為，由於通膨壓力依然存在，預料未來數年的報酬率將低迷。(路透)

通膨壓力依然存在，擁有全球最多股票的挪威主權財富基金管理機構挪威央行投資管理局（NBIM）表示，該國規模1.5兆美元的主權財富基金準備迎接乏善可陳的投資報酬，預期未來數年的報酬率將低迷。

NBIM執行長譚俊（Nicolai Tangen）15日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受彭博電視專訪時表示：「我們對報酬率並未非常樂觀。」

他說，「還有更大的基本通膨壓力，我認為這將維持更久」，「我確實各國央行對太快降息將非常、非常謹慎，因為他們之前太慢升息」，「我們已看到一些基本通膨壓力，包括許多國家的（調漲）工資需求真的很高，應會導致未來的一些通膨螺旋」，「然後我們還看到對（資產）價格不利的氣候效應，還有地緣政治和貿易路線等諸多事情－這不是能讓人快樂享用的一杯雞尾酒」。

創立於1990年代的NBIM是全球擁有最多股票的單一機構，目前持有超過9,000家公司的股票，約佔全球所有上市股票的1.5%，另外還投資固定收益、不動產及再生基礎設施，因而對市場健全度擁有獨到觀點。

貝萊德集團副董事長希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）15日稍早也說，消費者物價成長持續放慢，正給金融市場錯誤的安全感，通膨可能比預期更加黏著。

歐洲央行（ECB）決策官員、奧地利央行總裁霍茲曼（Robert Holzmann）則認為，通膨也可能阻止ECB在今年降息。

央行 投資 降息

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