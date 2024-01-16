挪威主權基金CEO：通膨壓力攪局 未來幾年報酬率料將低迷

挪威主權財富基金NBIM執行長譚俊認為，由於通膨壓力依然存在，預料未來數年的報酬率將低迷。(路透)

通膨壓力依然存在，擁有全球最多股票的挪威主權財富基金管理機構挪威央行投資 管理局（NBIM）表示，該國規模1.5兆美元的主權財富基金準備迎接乏善可陳的投資報酬，預期未來數年的報酬率將低迷。

NBIM執行長譚俊（Nicolai Tangen）15日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受彭博電視專訪時表示：「我們對報酬率並未非常樂觀。」

他說，「還有更大的基本通膨壓力，我認為這將維持更久」，「我確實各國央行對太快降息 將非常、非常謹慎，因為他們之前太慢升息」，「我們已看到一些基本通膨壓力，包括許多國家的（調漲）工資需求真的很高，應會導致未來的一些通膨螺旋」，「然後我們還看到對（資產）價格不利的氣候效應，還有地緣政治和貿易路線等諸多事情－這不是能讓人快樂享用的一杯雞尾酒」。

創立於1990年代的NBIM是全球擁有最多股票的單一機構，目前持有超過9,000家公司的股票，約佔全球所有上市股票的1.5%，另外還投資固定收益、不動產及再生基礎設施，因而對市場健全度擁有獨到觀點。

貝萊德集團副董事長希爾德布蘭德（Philipp Hildebrand）15日稍早也說，消費者物價成長持續放慢，正給金融市場錯誤的安全感，通膨可能比預期更加黏著。

歐洲央行（ECB）決策官員、奧地利央行總裁霍茲曼（Robert Holzmann）則認為，通膨也可能阻止ECB在今年降息。