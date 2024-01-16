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IMF總裁預期 2024年全球經濟將得到順風之助

編譯任中原／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃說，2024年全球經濟將因為去年成長略優於預估，而得到順風之助，預期美國經濟有望軟著陸。（路透）
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃說，2024年全球經濟將因為去年成長略優於預估，而得到順風之助，預期美國經濟有望軟著陸。（路透）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）16日表示，2024年全球經濟將因為去年成長略優於預估，而得到順風之助，預期美國經濟有望軟著陸。

喬治艾娃表示，「世界經濟表現高度堅韌。2023年比我們方預估略佳，還有一些順風將持續到2024年」。IMF將於30日公布最新的「世界經濟展望」（WEO）報告，她雖未透露將上修經濟成長率預估的幅度，但表示美國因利率將開始下降，經濟「傾向軟著陸」。

IMF首席副總裁高萍娜也說，軟著陸的機率已升高「不少」，但市場預期快速降息「有些貿然」。

IMF去年10月預測，2024年全球經濟將成長2.9%，但之後情勢已經轉變。儘管主要經濟體通膨下降，經濟也免於衰退，但以色列與哈瑪斯開戰，以及紅海航線發生危機，使通膨面臨升高威脅，並干擾全球供應鏈

對於美國前總統川普聲勢高漲，喬治艾娃表示這是美國選民的選擇，IMF將聚焦於最終落實的政策。

她呼籲中國當局繼續開放國有企業，解決地方政府債務危機，並理順房地產業，以確保經濟不致陷入低成長陷阱，「中國體認到除非加速推動艱鉅的結構改革，否則成長率將降到4%以下」，她認為中國「有很強的決心以維持國際交往」。

中國周三（17日）將公布去年第4季經濟成長率，及工業生產與零售銷售數據，可望為2024年的成長動能提供出線索。

供應鏈 降息 哈瑪斯

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