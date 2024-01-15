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Fed傳聲筒：聯準會最快本月開始研議放緩縮表

編譯林奇賢／綜合外電
聯準會（Fed）傳聲筒蒂米羅斯說，Fed官員最快將在本月的政策會議，開始研議放慢而非結束所謂的量化緊縮（QT），可能對金融市場帶來重大影響。美聯社
聯準會（Fed）傳聲筒蒂米羅斯說，Fed官員最快將在本月的政策會議，開始研議放慢而非結束所謂的量化緊縮（QT），可能對金融市場帶來重大影響。美聯社

有聯準會（Fed）傳聲筒之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文說，Fed去年夏季就暫停升息，卻透過另一個管道悄悄緊縮貨幣政策，以每月約800億美元的速度，縮減其持有的7.7兆美元債券和其他資產，但這個操作如今可能也會改變。

蒂米羅斯說，Fed官員最快將在本月的政策會議，開始研議放慢而非結束所謂的量化緊縮（QT），可能對金融市場帶來重大影響。

Fed縮表的方式是透過出售債券，或是另一個更偏好的方式：債券到期後不再購買新債，這會增加債券的供應，投資人必須自行吸收，為長期利率帶來上行的壓力。而放慢縮表的速度，會減輕這股壓力。

由於通膨降溫，Fed預計今年調降短期利率，但其縮減債券到期不續的理由卻有所不同：防止金融市場一個不起眼但關鍵的角落受到干擾。決策官員不想重演2019年9月隔夜附賣回利率（又稱隔夜反向附買回利率）意外大幅上升的情況。

決策者會考慮放慢縮表步伐有數個理由。首先，Fed正以每個月縮減600億美元的美國公債，速度是五年前的兩倍。持續以這種步調縮表，會提高風險，也就是銀行苦於重新分配準備金供給，導致Fed的準備金迅速減少，進而引發貨幣市場的利率躍升。

其次，目前有跡象顯示貨幣市場的現金餘額正快速減少。Fed允許貨幣市場公司和其他機構停泊額外的現金，否則這些現金最終會成為隔夜附賣回機制的準備金。自去年8月下旬以來這個機制已銳減1兆美元，至6,800億美元左右。

第三，決策官員已透露，他們將為銀行體系留下比五年前縮表還多的準備金。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在2022年與其他人共同撰寫的研究發現，銀行過去十年對準備金的需求呈現上升。報告指出，一旦準備金低於銀行總資產的13%，貨幣市場的利率就開始上升。如今，銀行總資產的13%相當於3兆美元，低於銀行準備金的3.5兆美元；相形下，銀行準備金在2019年9月為1.4兆美元，占銀行資產的8%。

市場參與者則說，Fed必須審慎管理縮表，因為銀行可能需要比他們所理解還多的準備金，背後的因素是監管規定要求銀行持有較高品質的資產，以因應意外的現金需求。

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