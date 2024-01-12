道指跌逾百點 全周勉強上揚

道瓊工業平均指數下跌，交易員解析了第一批第4季財報，並消化了本周備受關注的第二份通膨報告。（歐新社）

道瓊工業平均指數下跌，交易員解析了第一批第4季財報，並消化了本周備受關注的第二份通膨報告。

道指下跌118.04點或0.31%收3萬7592.98點。史坦普500指數上漲3.59點或0.08%報4783.83點；以科技股為主的那斯達克指數收盤微漲2.58點或0.02%收1萬4972.76點。

聯合健康集團拖累道指走低，該公司第4季獲利和營收高於預期，但仍下跌3.39%。達美航空雖然獲利超出預期，但也下跌8.97%。

許多大銀行也公布了財報。美國商銀(Bank of America)在第4季獲利下降後下跌1.03%，而富國銀行(Wells Fargo)雖第4季獲利較高，但仍下跌3.3%。摩根大通(JPMorgan Chase)獲利較上年同期下滑15%，股價也下跌0.73%。

同時，花旗集團在宣佈將裁員10%後，股價上漲1.04%。該行上季提列幾項大額費用，虧損18億元。

Edward Jones資深投資 策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示，「這與第4季的一些強勁趨勢和反彈略有逆轉，但市場對通膨和財報季將會發生什麼抱持觀望態度；2024年的驅動因素，就像任何其他因素一樣今年，將是獲利成長和估值擴張。」並補充說，今年市場參與度可能會擴大。

投資人得到一些有關通膨更令人鼓舞的消息。12月批發物價意外下降0.1%。11日更廣泛關注的消費者物價數據比經濟學家的預期略高，當月上漲0.3%，較去年同期上漲3.4%。

聯信銀行首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)表示：「PPI證實12月CPI的回升可能是一次性的。」「聯準會在2024年開始降息並放慢縮減資產負債表的步伐的道路繼續清晰。」

本周主要股指均上漲。道指上漲0.34%，史指上漲1.84%，那指表現優於大盤，上漲3.09%。

瑞銀表示，「良性」的宏觀經濟背景應該意味著穩健的財報季。

該公司發布最新報告顯示，第4季經濟保持健康。雖然勞動市場降溫、實質薪資上漲、消費者財務狀況完好無損，但失業率仍然很低。

因此，瑞銀預計第4季企業獲利將較去年同期成長4%至5%，優於3%至5%的匊測。報告中寫道：「綜上所述，宏觀數據顯示2023年第4季財報季表現良好。」

然而，由於軟著陸已反映在股市中，這家華爾街公司建議投資人等待更好的入場點。瑞銀將6月和12月史指目標價分別定為4900點和5000點。

美國原油價 格遵循熟悉的模式來應對中東緊張局勢的加劇，在最新的升級中短暫上漲，然後在尾盤回落。

在美國和英國對葉門「青年運動」武裝分子發動空襲後，西德州中質原油期貨短暫突破每桶75元，隨後回落至每桶72.68元。布蘭特原油期貨價格一度突破每桶80元，最終收在78.29元。

空襲後，幾家油輪公司停止了前往紅海的交通。但交易員似乎仍然不相信更全面的中東衝突可能爆發並擾亂原油供應。分析師表示，霍爾木茲海峽是真正的潛在爆發點，可能會推高油價。

RBC Capital Markets策略師克羅夫特(Helima Croft)表示：「市場將拭目以待，看看這種情況是否會蔓延到霍爾木茲海峽等重要石油 水道。」

Bespoke Investment Group表示，馬丁路德金紀念日之後因假期而縮短的交易周通常對股市表現疲軟。

Bespoke數據顯示，在1998年至2023年期間，史指在假期後的4天交易周內中位數下跌約0.3%。全周上漲機率僅38%。

2024年的下周適逢這段時期。15日因此休市。

Jefferies表示，化妝品和香精原料公司International Flavors & Fragrances的新任執行長是個積極的催化劑，現在是投資人購買該股票的最佳時機。在IFF於宣布CEO變更於2月6日生效後，該公司將IFF股票評級從持有調升至買入。