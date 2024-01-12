塞船…馬士基部分貨物將避免走巴拿馬運河 改用鐵路運輸

馬士基（Maersk）已告知客戶，來自大洋洲（澳洲與紐西蘭）的貨物將不會行經巴拿馬運河，改以鐵路貨運為客戶的貨櫃提供服務。(路透)

跨國航商巨擘馬士基（Maersk）本周已告知客戶，來自大洋洲（澳洲 與紐西蘭）的貨物將不會行經因為乾旱而限制通行船舶數量的巴拿馬運河，改以鐵路貨運為客戶的貨櫃提供服務。

巴拿馬運河管理局已根據加頓湖（Gatun）的目前水位與未來水位預測，減少運河的每日通行船舶數量。馬士基和其他船商在行經巴拿馬運河之前，已都會先卸下貨櫃，用緊鄰運河、長47英里（76公里）的巴拿馬運河鐵路載運貨櫃。

馬士基表示，現在來自大洋洲的貨物將不會經過巴拿馬運河。載送來自紐澳貨物的船舶，將在巴拿馬的太平洋港口巴爾博亞港（Port of Balboa）停泊卸貨，並裝載運往紐澳的貨物。卸下的貨櫃將用巴拿馬運河鐵路載送到巴拿馬的大西洋港口曼薩尼約港（Port of Manzanillo），由另一艘船裝載這些貨櫃運送到拉美和北美。

另一方面，載送拉美和北美運往紐澳貨物的貨櫃輪，將在曼薩尼約港卸貨，改為載送運往拉美和北美的貨櫃。卸下的貨櫃用巴拿馬運河鐵路載送到巴爾博亞港。這項變動的服務將每周運輸兩次。

馬士基的這項OC1服務連結紐澳、以及美國東岸的費城 、查爾斯頓（Charleston）及南卡 羅來納。馬士基強調，向北運往費城和查爾斯頓的貨物不會延遲，從澳洲進口牛肉的麥當勞等企業，都已使用這條路線進口牛肉到美國東岸。

至於南向的貨運，馬士基提醒客戶可能會有一些延遲。該公司也正減少開往哥倫比亞迦太基娜（Cartagena）的船班。

巴拿馬運河管理局本月已提高每日航行班次至24班，但仍遠少於過往的36班。美國每年有40%的貨櫃航運須行經巴拿馬運河，移動約2700億美元的貨物。

法國達飛海運集團（CMA CGM）去年11月表示，巴拿馬運河縮減航行班次、加上去年稍早運河費提高，正對其營運「造成嚴重影響」，今年元旦起對每只20呎標準貨櫃（TEU）收取150美元的「巴拿馬調整因素」費用。該公司11日並未回覆路透記者的置評請求。

赫伯羅德（Hapag-Lloyd）則表示，不會跟進馬士基以鐵路通過巴拿馬運河的腳步，因為該公司使用更大、載運1.3萬TEU的船舶，鐵路運能不足。