我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

塞船…馬士基部分貨物將避免走巴拿馬運河 改用鐵路運輸

編譯簡國帆／綜合外電
馬士基（Maersk）已告知客戶，來自大洋洲（澳洲與紐西蘭）的貨物將不會行經巴拿馬運河，改以鐵路貨運為客戶的貨櫃提供服務。(路透)
馬士基（Maersk）已告知客戶，來自大洋洲（澳洲與紐西蘭）的貨物將不會行經巴拿馬運河，改以鐵路貨運為客戶的貨櫃提供服務。(路透)

跨國航商巨擘馬士基（Maersk）本周已告知客戶，來自大洋洲（澳洲與紐西蘭）的貨物將不會行經因為乾旱而限制通行船舶數量的巴拿馬運河，改以鐵路貨運為客戶的貨櫃提供服務。

巴拿馬運河管理局已根據加頓湖（Gatun）的目前水位與未來水位預測，減少運河的每日通行船舶數量。馬士基和其他船商在行經巴拿馬運河之前，已都會先卸下貨櫃，用緊鄰運河、長47英里（76公里）的巴拿馬運河鐵路載運貨櫃。

馬士基表示，現在來自大洋洲的貨物將不會經過巴拿馬運河。載送來自紐澳貨物的船舶，將在巴拿馬的太平洋港口巴爾博亞港（Port of Balboa）停泊卸貨，並裝載運往紐澳的貨物。卸下的貨櫃將用巴拿馬運河鐵路載送到巴拿馬的大西洋港口曼薩尼約港（Port of Manzanillo），由另一艘船裝載這些貨櫃運送到拉美和北美。

另一方面，載送拉美和北美運往紐澳貨物的貨櫃輪，將在曼薩尼約港卸貨，改為載送運往拉美和北美的貨櫃。卸下的貨櫃用巴拿馬運河鐵路載送到巴爾博亞港。這項變動的服務將每周運輸兩次。

馬士基的這項OC1服務連結紐澳、以及美國東岸的費城、查爾斯頓（Charleston）及南卡羅來納。馬士基強調，向北運往費城和查爾斯頓的貨物不會延遲，從澳洲進口牛肉的麥當勞等企業，都已使用這條路線進口牛肉到美國東岸。

至於南向的貨運，馬士基提醒客戶可能會有一些延遲。該公司也正減少開往哥倫比亞迦太基娜（Cartagena）的船班。

巴拿馬運河管理局本月已提高每日航行班次至24班，但仍遠少於過往的36班。美國每年有40%的貨櫃航運須行經巴拿馬運河，移動約2700億美元的貨物。

法國達飛海運集團（CMA CGM）去年11月表示，巴拿馬運河縮減航行班次、加上去年稍早運河費提高，正對其營運「造成嚴重影響」，今年元旦起對每只20呎標準貨櫃（TEU）收取150美元的「巴拿馬調整因素」費用。該公司11日並未回覆路透記者的置評請求。

赫伯羅德（Hapag-Lloyd）則表示，不會跟進馬士基以鐵路通過巴拿馬運河的腳步，因為該公司使用更大、載運1.3萬TEU的船舶，鐵路運能不足。

澳洲 費城 南卡

上一則

光景差 科技業裁員潮未歇

延伸閱讀

涉龐氏騙局 加州商人遭聯邦調查

涉龐氏騙局 加州商人遭聯邦調查
金山銀行遭劫 賊開車撞門搶走ATM

金山銀行遭劫 賊開車撞門搶走ATM
歐中關係2024觀察點 經濟安全措施、習近平訪法

歐中關係2024觀察點 經濟安全措施、習近平訪法
Fed又有3位官員提醒市場 勿對及早降息過於樂觀

Fed又有3位官員提醒市場 勿對及早降息過於樂觀

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
在紅海的敵對行動讓全球重要貨物承運商陷入困境。(路透資料照)

不僅紅海危機 2大危險因子衝擊海運 航運商示警2024仍波濤洶湧

2024-01-06 18:37
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出