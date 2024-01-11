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微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

編譯林奇賢／綜合外電
微軟股價在美股11日早盤上漲，帶動市值一度達到2.888兆美元，超車蘋果的2.887兆美元，奪回「全球市值王」的寶座。 (美聯社)
微軟股價在美股11日早盤上漲，帶動市值一度達到2.888兆美元，超車蘋果的2.887兆美元，奪回「全球市值王」的寶座。 (美聯社)

微軟股價在美股11日早盤上漲，帶動市值一度達到2.888兆美元，超車蘋果的2.887兆美元，奪回「全球市值王」的寶座，是2021年首次超越蘋果。

在需求疑慮下，這家iPhone製造商股價在今年開局並不理想。蘋果今年來跌3.3%，微軟今年漲1.8%。

蘋果公司近期股價走跌，原因包括投資人擔心iPhone需求疲軟。這也使得蘋果的「全球市值王」寶座很可能拱手讓給微軟（Microsoft）。

蘋果股價去年大漲48%，但市場對智慧手機需求的新疑慮，拖累蘋果公司股價今年來下跌超過3%；微軟股價在2023年飆升57%後，今年迄今上漲近2%。

蘋果市值在12月14日曾達到3.081兆美元的峰值，而微軟市值在11月28日攀高至2.844兆美元。

蘋果公司的Vision Pro混合實境（MR）頭戴裝置2月2日將開始在美國銷售，這是蘋果公司自2007年推出iPhone以來的最大規模產品上市。不過，瑞銀周一的報告中估計，Vision Pro的銷量對蘋果2024年每股盈餘來說「相對不那麼重要」。

自2018年以來，微軟曾數度短暫超越蘋果成為市值最高的公司，最近一次是在2021年，當時與疫情相關的供應鏈短缺疑慮打擊了蘋果股價。

微軟 iPhone 疫情

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