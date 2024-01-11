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Uniqlo母公司上季獲利增25% 美加將新開25門市

編譯陳律安／綜合外電
優衣庫上季國際市場銷售強勁。(路透)
優衣庫上季國際市場銷售強勁。(路透)

拜海外市場銷售強勁之賜，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）11日表示，上季獲利躍升25%，超越市場預期。

迅銷表示，止於去年11月底的年度第1季（上季）營業利益年增25%至1,467億（日圓，下同，10.1億美元），營收也年比成長約13%至8,110億日圓，都高於市場預期，主要受惠於北美與歐洲銷售暢旺。

迅銷維持今年度全年營業利益預估為4,500億日圓不變，將再創新高，全年銷售估為3.05兆日圓。

這家亞洲最大服飾製造商上季海外銷售躍增36%至7,778億日圓，占整體銷售比率達到53%。在各地市場中，迅銷表示，其最大海外市場中國上季營收與獲利均大幅增長，顯示在當局解除嚴苛的新冠封控措施後，當地買氣已顯著回升。

迅銷也再次拓展北美市場，計畫今年在美加地區新開20家門市，提高店面數至92家。迅銷去年10月已表示，打算未來一年在包含台灣與香港的大中華區新增80家門市。

不過，氣候變遷可能成為迅銷衝刺業績的阻礙，優衣庫以快速推出抓毛絨外套、發熱衣等季節性商品聞名。迅銷去年股價飆漲32%，表現略優於上漲30%的大盤日經225指數。

氣候變遷 香港

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