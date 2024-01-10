這次是真的 SEC核准比特幣ETF 是加密產業重大里程碑

美國證管會已核准多檔直接投資比特幣的ETF上市，圖為比特幣示意圖。(路透)

證管會（SEC）主席詹斯勒宣布，當局周三（10日）已核准首批直接投資比特幣 的ETF在美國上市。對規模約1.7兆美元的數位資產產業而言，這具有里程碑意義，將擴大華爾街 及其他投資者對比特幣這一最大加密貨幣的投資管道。

在美東時間晚上6時左右，比特幣盤中勁揚3%至47,514.40美元。

SEC已核准11檔ETF在周四展開交易。根據SEC網站上的公告，包括基金產業巨擘貝萊德、景順、富達、方舟投資（Ark Investments）、21Shares、VanEck和Valkyrie等公司申請的比特幣ETF獲准通過。

比特幣ETF耗費10年的時間終於上市，這些產品將改變比特幣的投資環境，讓機構和散戶投資人能夠在不直接持有比特幣的情況下，也能投資比特幣。

渣打分析師本周表示，光是今年，比特幣ETF就可能吸引500億至1,000億美元的資金，有望帶動比特幣價格漲至10萬美元；其他分析師表示，未來五年流入比特幣ETF的資金流將接近550億美元。

Rosenblatt Securities常務董事兼高級金融科技分析師龐德表示：「這對比特幣做為一種資產類別的制度化是非常有利的。這次ETF的核准將進一步讓比特幣合法化。」

一些分析師指出，比特幣可能已把SEC核准現貨比特幣ETF的消息納入價格計算中，因為比特幣近幾個月來已上漲超過70%，本周稍早攀抵2022年3月來最高水準。

SEC過去10年來一直拒絕核准比特幣ETF上市，因擔心比特幣ETF可能容易被操縱。自從溫克勒佛斯雙胞胎兄弟（Cameron和Tyler Winklevoss）在2013年首度提出設立比特幣ETF以來，SEC一直反對這一想法，因此這次核准是極其罕見地做出妥協。

然而去年6月，貝萊德出人意料提交比特幣ETF申請，隨後上訴法院裁定SEC否決灰度投資公司（Grayscale Investments）擬將旗下Grayscale比特幣信託（GBTC）轉化為ETF的申請案是「武斷且任性的」，這些發展讓市場人士猜測監管機構最終必然放行這類ETF，也激勵比特幣價格大幅上漲。

在現貨比特幣ETF獲准消息公布的前一天，SEC的X社群平台帳號上出現一則假推文，聲稱當局已經核准這些ETF。SEC隨後表示該帳號遭到入侵盜用。受此影響，比特幣價格大幅波動。

SEC主席詹斯勒在一份聲明中表示，由於法院的裁定，核准這些比特幣ETF是「最可持續的前進道路」，但他也表示，SEC並不認可比特幣。