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等待通膨報告 道指漲170點

財經新聞組記者張大仁／即時報導
美股收高，投資人等待美國最新的通膨數據和財報發布。美聯社
美股收高，投資人等待美國最新的通膨數據和財報發布。美聯社

美股收高，投資人等待美國最新的通膨數據和財報發布。

史坦普500指數上漲26.95點或0.57%收4783.45點；道瓊工業指數上漲170.57點或0.45%收3萬7695.73點。那斯達克指數上漲111.94點或0.75%收1萬4969.65點。

Intuitive Surgical和Lennar拉高大盤指數，分別上漲10.25%和3.5%。9日收盤後，Intuitive調升2024財年的成長預期，Lennar宣布增加年度股利。

MRB Partners執行合夥人兼全球策略師寇爾瑪(Phillip Colmar)表示：「在意識到之前，我們處於平靜的狀態。」他指出，聯準會計畫在年底前降息，市場活動相當平靜。

他說，「目前市場相當安靜，但我認為全年都不會安靜。」「我們已經充分定價這種金髮女孩軟著陸的情景。下一步是什麼？ 這可能是『不著陸』，這代表債券殖利率可能不會像現在這樣穩定，其中一些降息已經恢復，然後波動性又重回股市，然後它就不再是去年底那種加碼式行情了。」

投資人等待定於11日發布的最新消費者物價指數(CPI)報告。《道瓊》調查的經濟學家預計12月CPI年增3.2%。生產者物價指數(PPI)將於12日公佈。

投資人將仔細閱讀報告，尋找聯準會何時開始降息的線索。根據芝加哥商品交易所集團FedWatch工具的數據，雖降息預期機率徘徊在64%左右，但最近幾天有所回落。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「市場正在與那些認為經濟成長放緩但仍具韌性的人、以及那些認為經濟回調更加困難的人展開拉鋸戰。」

摩根大通、美國商銀、聯合健康集團和達美航空等主要金融巨頭的業績在12日發布。

匯豐銀行認為，全球股市現已超越基本面，「雖然我們在戰略上仍然對股市持建設性態度，但預計漲勢會暫時暫停。」「過去3個月，全球股市超出了機器學習(ML)模型的預測10%。」

該行指出，隨著「市場定價越來越追求完美」，股票估值可能容易受到聯準會任何鷹派訊號或通膨意外上行的影響。

匯豐銀行補充說，在所有股票類股中，消費必需品、能源和醫療保健目前看起來最具吸引力。從地區來看，這股趨勢延伸至中國、阿聯酋和瑞士。

BCA Research表示，2023年10月下旬開始的聖誕行情現在看起來「疲憊不堪」。史指在此反彈期間上漲近16%，自12月以來一直在4750點附近交易。

策略師伊布拉印(Roukaya Ibrahim)在最新報告中寫道：「順帶一句，這是2024年年底目標價的共識中位數。」「要達到5100點賣方策略師最樂觀的預測，全年獲利成長必須超過15%，由於評級持續下調，這不太可能。」

她補充說，技術跡象顯示史指已接近超買區域。大盤指數超過70%的股票高於200日移動均線，「這項分析顯示，進一步上漲的空間很小，漲勢已經結束。風險回報的權衡對股市不利，特別是在軟著陸仍然難以實現的情況下。」

紐約Fed行長威廉斯表示，通膨數據正朝著正確的方向發展，但預計貨幣政策仍將保持限制性，「我的基本假設是當前的貨幣政策限制性立場將繼續恢復平衡，並使通膨率回到我們2%的長期目標。」

他補充指出，「我預計為了完全實現目標，將需要維持一些限制性的政策立場，只有當我們有信心通貨膨脹率持續將朝著2%的方向發展時，才適當地減少政策限制的程度。」

威廉斯說，聯準會面臨的風險仍然是「雙面的」，因為它可能過早退出並面臨通膨上升的風險，或者堅持高利率太久而損害經濟。

降息 聯準會 投資

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