股指跌深拉回 新年走勢依舊不振

《華爾街日報》報導惠普企業可能最快本周宣布以約130億元收購瞻博網路(Juniper Networks)，該公司也上漲21.81%。路透

在科技股推動下，史坦普500指數收復早盤跌幅，但最終仍以小幅下跌收盤。

史指收跌7.04點或0.15%收4756.5點；當天低點史指一度下跌0.7%。道瓊工業指數下跌157.85點或0.42%收3萬7525.16點，盤中一度下跌約310點。那斯達克指數從近0.9%的跌幅中回升，微幅上漲13.94點或0.09%收1萬4857.71點。

輝達上漲1.7%，創下歷史新高。亞馬遜和Alphabet也上漲超過1.5%。《華爾街 日報》報導惠普企業可能最快本周宣布以約130億元收購瞻博網路(Juniper Networks)，該公司也上漲21.81%。

科技股是2023年表現最好的類股，但在2024年卻陷入困境，給大盤帶來壓力。今至迄今，該類股已下跌超過1.1%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「我們正在避開大型科技公司，進入市場更深層部分，這些部分曾經受到歡迎，但實際上不受歡迎。例如，越來越多買家對醫療保健感興趣。」醫療保健是史指今日走高的4個類股之一。2024年至今上漲約3%，為表現最佳類股。

本周投資 人將解析兩個關鍵的通膨數據，以明確聯準會降息的未來路徑。12月消費者物價指數(CPI)將於11日發布，隨後12日將發布生產者物價指數(PPI)。

本周公布財報的公司包括11日的台積電和印孚瑟斯，以及12日的摩根大通、聯合健康、美國商銀和達美航空等金融巨頭。

華爾街頂級策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)表示，一系列負面力量正在形成，可能會在2023年強勁表現之後給股市表現帶來壓力，包括更頑固的通膨、不斷上升的地緣政治風險和超買狀況。

摩根大通的柯蘭諾維奇在報告中表示，「通貨緊縮論點可能會在2024年上半年受到挑戰，因為通貨緊縮過程陷入停滯；由於隱含現金配置較低和空頭利率 較低，股市似乎超買；地緣政治風險正在上升，因而避險轉移和通膨提振， 將增加運輸成本，」

Valkyrie Investments投資長麥克勞格(Steven McClurg)表示，美國證券交易委員會(SEC)在10日就比特幣ETF做出決定，為11日推出的基金鋪平道路。

Valkyrie在9日早上為比特幣ETF提交修改後的註冊文件。

市場研究公司Trivariate Research的數據顯示，2024年美股的風險報酬呈正向傾斜。

Trivariate執行長兼創辦人帕克(Adam Parker)在報告中寫道：「中位數股票的毛利率已經觸底，因為從統計數據來看，大多數公司的獲利率對消費者物價指數(CPI)的上升非常敏感。」他指出，根據分析師的普遍預期，美股500強股票中約有四分之三的獲利率預計將擴大。

他說，「較低的物流成本、可以抵消工資通膨放緩的高生產力，以及美元疲軟，都有助於毛利率擴張，聯準會的寬鬆政策以及人們越來越相信獲利可以持續數年成長，都將成為牛市的一部分。」

他認為今年到明年的獲利也應該會成長。如果史指的獲利在2021年至2030年期間以與2010年至2019年類似的速度成長，那麼「今天看來昂貴的東西最終將被證明是相當有吸引力的」。

LPL技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，1月的前幾個交易日走勢顯示股市可能會經歷艱難的一年。

他說：「前五天股指下跌緊跟著聖誕行情失利，這都代表未來的季節性因素會減弱。」「不過本月還剩16個交易日，1月效應指標仍有希望出現積極的變化。」

根據他的說法，當1月前5個交易日產生正回報時，自1950年以來史指平均年回報率為14.2%，其中83.3%的機率會走升。但若大盤在前5天內走低、就像今年史指在此期間下跌0.1%時，年回報率降至僅有0.3%，出現正報酬機率為53.8%。

「一月前五日」指標是種理論，相信新年前5個交易日會主導全年股市表現。