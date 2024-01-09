2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

航空客運需求從新冠疫情 谷底的戲劇性的彈升，可能即將結束。美國財經媒體CNBC報導，最近多個分析報告都說，橫跨多個指標顯示航空業趨於穩定，快速成長期結束，新的正常時代展開了。

國際航空運輸協會（IATA）上月一份報告指出，「2024年預料將象徵2021~2023年來、特色為復甦的劇烈年比成長終結」。

全球航空客運運能今年預料將復原，約有4,000萬個航班，共載運創紀錄的47億人次旅客。相較下，在新冠疫情爆發前的2019年，航班數為3,890萬個班次，載運旅客為上看45億人。

顧問業者美國運通全球商旅（Amex GBT）報告也說，基於休閒旅行需求放緩及「報復性旅遊」結束，商用航空業的供需達到均衡，幫助穩定2024年的機票價格。該公司的「2024航空監測」報告預期只有國際航線的機票價格會下滑，主要為北美往返亞洲的航線，北美區域內的航班機票價格仍會持穩或小漲。

FCM諮詢公司去年第3季的「全球趨勢報告」預測，今年全球機票價格將上漲3%~7%，因為航空公司正在處理高燃料成本、推動永續變革以及機隊汰舊換新等問題。

然而，另外幾份報告預期機票價格會走低。旅行規畫業者BCD的「2024旅行市場展望」報告說，今年全球機票價格將比去年小跌不到1%，以往返亞洲的機票價格跌幅較大，預估商務艙票價跌3%，經濟艙則跌近4%。報告表示，「在最近的機票價格漲勢後，我們應該預期一些市場會在2024年出現溫和的價格修正，但整體基礎票價應會大致維持強健」。

旅遊業者Hopper預期至少今年上半年的美國國內機票價格會挫跌。旅行資料業者OAG首席分析師John Grant說，整體而言，乘客不應期待2024年會有太大改變，「將延續現狀，票價只會小幅波動」，「雖然淡季的機票價格將因為需求疲軟而略跌，但高營運成本仍持續，（加上）薪資和油價 等因素，意味著不會有太大轉變」。

贏家有誰？

IATA估計，去年北美、中東、歐洲這三個地區的航空公司將能獲利，今年亞太地區的航空業者也能轉盈，拉丁美洲和非洲的航空公司在今年底前預料都仍將虧錢。

Amex GBT的報告指出，許多航空公司在去年獲利創紀錄後，今年展望可能沒那麼好。BCD旅行社說，今年全球經濟成長可能感受到去年高通膨與高利率 的遞延影響，其他壓力還包括地緣政治問題、供應鏈議題、人員短缺、及燃料和勞工成本增加等問題，但航空業也將獲得一些助力，包括商務旅行預料將升溫。

IATA預期今年航空業的營收與獲利都將成長，全球營收將增至刷新紀錄的9,640億美元，淨利為257億美元，相當於淨利率2.7%，略高於去年的2.6%，但「2.7%的淨利率遠低於其他所有產業投資人所能接受的水準」。