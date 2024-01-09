我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

緩解腳痛吸汗易洗 Bitly壓力襪4.6萬人愛

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

編譯黃淑玲／綜合外電
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

航空客運需求從新冠疫情谷底的戲劇性的彈升，可能即將結束。美國財經媒體CNBC報導，最近多個分析報告都說，橫跨多個指標顯示航空業趨於穩定，快速成長期結束，新的正常時代展開了。

國際航空運輸協會（IATA）上月一份報告指出，「2024年預料將象徵2021~2023年來、特色為復甦的劇烈年比成長終結」。

全球航空客運運能今年預料將復原，約有4,000萬個航班，共載運創紀錄的47億人次旅客。相較下，在新冠疫情爆發前的2019年，航班數為3,890萬個班次，載運旅客為上看45億人。

顧問業者美國運通全球商旅（Amex GBT）報告也說，基於休閒旅行需求放緩及「報復性旅遊」結束，商用航空業的供需達到均衡，幫助穩定2024年的機票價格。該公司的「2024航空監測」報告預期只有國際航線的機票價格會下滑，主要為北美往返亞洲的航線，北美區域內的航班機票價格仍會持穩或小漲。

FCM諮詢公司去年第3季的「全球趨勢報告」預測，今年全球機票價格將上漲3%~7%，因為航空公司正在處理高燃料成本、推動永續變革以及機隊汰舊換新等問題。

然而，另外幾份報告預期機票價格會走低。旅行規畫業者BCD的「2024旅行市場展望」報告說，今年全球機票價格將比去年小跌不到1%，以往返亞洲的機票價格跌幅較大，預估商務艙票價跌3%，經濟艙則跌近4%。報告表示，「在最近的機票價格漲勢後，我們應該預期一些市場會在2024年出現溫和的價格修正，但整體基礎票價應會大致維持強健」。

旅遊業者Hopper預期至少今年上半年的美國國內機票價格會挫跌。旅行資料業者OAG首席分析師John Grant說，整體而言，乘客不應期待2024年會有太大改變，「將延續現狀，票價只會小幅波動」，「雖然淡季的機票價格將因為需求疲軟而略跌，但高營運成本仍持續，（加上）薪資和油價等因素，意味著不會有太大轉變」。

贏家有誰？

IATA估計，去年北美、中東、歐洲這三個地區的航空公司將能獲利，今年亞太地區的航空業者也能轉盈，拉丁美洲和非洲的航空公司在今年底前預料都仍將虧錢。

Amex GBT的報告指出，許多航空公司在去年獲利創紀錄後，今年展望可能沒那麼好。BCD旅行社說，今年全球經濟成長可能感受到去年高通膨與高利率的遞延影響，其他壓力還包括地緣政治問題、供應鏈議題、人員短缺、及燃料和勞工成本增加等問題，但航空業也將獲得一些助力，包括商務旅行預料將升溫。

IATA預期今年航空業的營收與獲利都將成長，全球營收將增至刷新紀錄的9,640億美元，淨利為257億美元，相當於淨利率2.7%，略高於去年的2.6%，但「2.7%的淨利率遠低於其他所有產業投資人所能接受的水準」。

利率 疫情 油價

上一則

美EV充電樁去年安裝數比預估低76% 投資不足都怪這因素

延伸閱讀

兩岸13個包機航點 春節前後10天可飛

兩岸13個包機航點 春節前後10天可飛
北美最準點航空公司 達美蟬聯冠軍

北美最準點航空公司 達美蟬聯冠軍
金球獎上聊八卦？唇語專家稱席琳娜、泰勒絲在聊「甜茶」

金球獎上聊八卦？唇語專家稱席琳娜、泰勒絲在聊「甜茶」
737 Max 9停飛令 阿拉斯加、聯航8日又取消逾300架班機

737 Max 9停飛令 阿拉斯加、聯航8日又取消逾300架班機

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00

超人氣

更多 >
喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅
「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿

「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿
檢查波音737 Max 9客機 聯合航空發現多處螺栓鬆脫

檢查波音737 Max 9客機 聯合航空發現多處螺栓鬆脫