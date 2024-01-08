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Microchip警告上季營收減幅甚於預期 股價盤後重挫

編譯簡國帆／綜合8日電
微晶片科技（Microchip）警告上季財報將低於原先預期，營收季比減幅將超越先前預估。（路透）
微晶片科技（Microchip）警告上季財報將低於原先預期，營收季比減幅將超越先前預估。（路透）

美國微晶片科技（Microchip）8日警告，上季財報將低於原先預期，營收季比減幅將超越先前預估，拖累股價盤後重挫逾3%。

Microchip預期，止於去年12月底的年度第3季（上季）營收將季減約22%，減幅大於先前預估的15%~20%，也遠大於華爾街預測的17%。

Microchip執行長穆爾希（Ganesh Moorthy）在新聞稿中說：「我們客戶和經銷商在（去年）12月當季遭遇的經濟環境減弱，促使其中許多公司希望收到更低水準的出貨量，以採取行動進一步降低庫存部位的風險。」

他說，許多客戶在上季末持續管理營運活動時，都已拉長關閉設施的時間，「這項與相關因素的影響，是我們去年11月2日財測原定規劃出貨的特定未出貨訂單，並未在去年12月當季之末出貨給客戶」。

Microchip銷售基本晶片到幾乎所有產業的產品，在工業、汽車、消費者、國防、通訊及電腦市場的客戶超過12.5萬家，該公司將在2月1日發布上季財報。

Microchip並非唯一本月發布令人失望消息的晶片業者。上周自駕車業者Mobileye警告本季營收將年減50%，遠不如市場預期的成長，主因為車用晶片客戶的EyeQ晶片庫存積累。

晶片 自駕車 華爾街

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