瑞銀也喊美股會創新高 調高史坦普500指數目標價至5000點

瑞銀集團（UBS）財富管理部門的策略師團隊調高史坦普500指數今年的目標價至5000點，距離周一收盤價還有5%的上漲空間。（路透）

華爾街有愈來愈多人預期美股今年底將創新高，瑞銀集團（UBS）財富管理部門的一支策略師團隊也加入此一看法，將史坦普500指數2024年目標價調高到5000點，距離周一收盤的4763.54點還有近5%的上漲空間。

MarketWatch報導，瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management）投資 長Mark Haefele在周一撰寫的報告中表示，「我們現在對經濟軟著陸的基本情境有了更高的信心，認為聯準會今年將降息四次，很可能從五月開始。」

瑞銀團隊調高目標價的決定有一部分是基於周五的就業 報告。數據顯示美國12月非農就業人口增加20多萬，但前兩個月的數據下調7.1萬。僅管平均時薪的增幅超過預期，但平均工作時數下降，這增強市場對於工資上漲不致於讓通膨壓力重新加速的預期。

瑞銀團隊認為，「有理由預期工資成長將進一步下降」，而上周稍早公布的調查也顯示，11月工人自願離職率降至2.2%，低於疫前水準，「這可能表明，工人對自己能否跳槽到薪資更高的更好職位變得信心不足」。

由於失業率仍低於4%，瑞銀預估消費能保持強勁。12月失業率穩定在3.7%，低於市場預期的上升到3.8%。瑞銀團隊說：「我們仍預計2024年失業率溫和上升，但對失業的擔憂不會導致未雨綢繆的儲蓄基金急增，家庭消費也不會相應大幅減少。」

瑞銀團隊建議仍持有大量現金的瑞銀客戶儘快將資金用於投資，並推薦與近期歷史相比殖利率 具有吸引力的長期債券。他們還看好股市中那些在經濟增長乏力時期可能表現優異的領域，建議投資人買進資產負債表強勁、以獲利成長著稱公司的股票。