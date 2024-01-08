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那指上漲2.2% 近2個月最佳單日表現

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

那指上漲2.2% 近2個月最佳單日表現

財經新聞組記者張大仁／即時報導
阿拉斯加航空一架機身發生部分爆炸，數十架波音737 Max 9飛​​機暫時停飛檢查，波音下跌8.02%，拖累道指一度下跌超過200點，之後才出現反彈。美聯社
阿拉斯加航空一架機身發生部分爆炸，數十架波音737 Max 9飛​​機暫時停飛檢查，波音下跌8.02%，拖累道指一度下跌超過200點，之後才出現反彈。美聯社

在科技股推動下，主要股指上漲，華爾街從艱難的一周走勢中恢復過來。

史坦普500指數上漲66.3點或1.41%收4763.54點；那斯達克指數上漲319.7點或2.2%收1萬4843.7點，是11月14日以來表現最好的一天。道瓊工業指數上漲216.9點或0.58%收3萬7683.01點。

投資人逢低買進科技股，因殖利率下跌，科技股上周下跌4%。輝達上漲6.43%，創歷史新高；亞馬遜上漲2.66%，幫助那指走高。在Evercore ISI建議客戶在上周下跌買進後，蘋果上漲2.42%。VanEck Semiconductor ETF(SMH)上漲3.54%，創11月以來最佳單日走勢。

同時，10年期公債殖利率下跌約3個基點至4.008%。

阿拉斯加航空一架機身發生部分爆炸，數十架波音737 Max 9飛​​機暫時停飛檢查，波音下跌8.02%，拖累道指一度下跌超過200點，之後才出現反彈。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「這仍然是新的一年，同樣的牛市，同樣的風險。」他表示，上周的下跌加上10年期公債殖利率的波動，讓投資人「有足夠的信心重返科技股」。

他補充說：「簡單的邏輯是股票超買、殖利率超賣，現在我們有了雙向小幅反彈的藉口， 所以目前還沒有什麼太令人擔憂的。」

由於蘋果等大型科技股表現不佳，且美國公債殖利率上升，華爾街經歷10年來新年首周下跌。道指下跌0.59%，史指下跌1.52%。以科技股為主的那指創9月以來最糟單周表現，下跌3.25%。

本周，交易員可能會更清楚地了解聯準會的降息路徑。12月消費者物價指數(CPI)將於11日發布，隨後12日將發布生產者物價指數(PPI)。這些數據應能顯示聯準會將通膨率降至2%目標的努力是否正在取得成效。

Ariel Investments策略師波布林斯考伊(Charles Bobrinskoy)認為，投資人目前過於樂觀，不顧自身利益。

他引用巴菲特的名言表示：「為了達成令人愉快的共識，你需要付出巨大的代價。」「我們從非常悲觀、非常確定經濟將會陷入衰退轉變為非常樂觀，並且有太多共識認為經濟不會出現衰退，利率將會下降、股市將會表現良好。」

雖然投資人普遍同意這種正面的共識，但他補充說，過於樂觀會讓他感到緊張，「由於意想不到的原因，事情仍然可能經常出錯。」

他補充說，目前最擔心的是中國市場，並點出可能的不利因素，例如住宅房地產崩盤和可能封鎖台灣。

Strategas Securities技術分析師維隆(Chris Verrone)在給客戶的最新報告中表示，金融股近期的走強有助於提高價值股相對於成長股的相對表現。

他表示，史指中超過五分之四的金融股處於上升趨勢，從其50日移動均線超過200日移動均線來衡量，這是史指表現最好的類股， 「該產業持續的領導地位仍然是表現優秀的一項資產，因為銀行以及經紀人、投資經理、人壽保險公司、消費金融公司以及最近甚至長期陷入困境的支付處理股票，都在獲利方面繼續表現出色。」

過去一個月，史指金融股上漲11.2%，過去3個月上漲30.1%；史指銀行股1個月上漲8.2%，3個月上漲24.4%；房地產投資信託在1個月內上揚 4.3%，在3個月內上揚17.8%。

維隆指出，金融股正在顯示「顯著改善，目前在上升趨勢中所占比例最高」。

沙烏地阿拉伯大幅調降其主要原油產品價格後，美國原油下跌逾4%，再次引發對全球需求疲軟的擔憂。

2月西德州中質原油期貨合約下跌3.04元或4.12%收70.77元。3月布蘭特原油期貨合約下跌2.64元或3.35%收76.12元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)將向亞洲客戶提供的阿拉伯輕質原油價格每桶調降2美元，引發拋售。

瑞穗能源期貨策略師約格(Bob Yawger)表示，面對創紀錄的美國產量以及來自伊朗和俄羅斯的廉價石油，沙烏地阿拉伯正試圖捍衛自己的市場比率。

他說：「顯然它們有點恐慌了。」「目前越來越接近2020年的情況，它們試圖透過殺價殺到見骨並引爆價格戰來奪回市占率。」

殖利率 投資 沙烏地阿拉伯

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