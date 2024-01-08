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美國學者共識：今年經濟繼續成長 長期展望不樂觀

編譯任中原／綜合外電
（路透）
（路透）

美國經濟學會（AEA）上周末召開年會時，學院派經濟學者的共識是，2024年美國經濟將繼續成長，不會衰退，但未來成長展望並不會比疫情之前更好。

彭博資訊報導，西北大學學者艾伯利表示，「2023年初時，美國經濟情況與現在非常不同」。一年來新冠疫情造成的創傷已大致療癒，移民及勞動參與率回升，尤其是25~54歲的勞動力，使雇主能夠繼續雇用員工，且工資升幅降溫，供應鏈瓶頸也幾乎完全緩解。

密西根大學學者海尼斯表示，「我們最初並不真正了解通膨為何會衝高，因此我們對於通膨快速下降可能也不應感到意外」。他強調，美國復甦比其他已開發國家更強的原因，在於美國大部分的疫情支持措施是提供給個人，而非企業；這使消費者的財務相對穩定，並讓一些新企業有浮出的空間，而一些舊企業則被淘汰。

不過一些與會學者仍不願宣稱經濟確定能夠軟著陸，強調通膨尚未回降到2%目標，這將使聯準會（Fed）仍可能再度升息，或是利率降幅可能小於預估。

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根上周表示，經濟表現大有進展，但「通膨仍可能回升，使既有的進展逆轉」。羅根指出，從去年10月以來金融情勢已大為寬鬆；「如果我們未能使金融情勢持續具有足夠的約束力，則物價也難以持續穩定」。

學者對長期經濟展望不如短期樂觀。艾伯利懷疑，經濟恢復到疫情之前的趨勢之後，還能夠進一步促進長期成長。她強調，必須靠生產力成長率持續提升，以反制人口高齡化、全球衝突升高及國際貿易更趨向碎片化等逆風。現在餐廳在每一桌上都備有讀卡機，顧客能自行結帳，但這只是一次性的生產力提升，並沒有持久性。

學者們指出，長期經濟成長要靠人工智慧（AI）、混合式工作安排，使勞工能夠留在職場更久，以及維持高量的移民。

疫情 移民 供應鏈

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