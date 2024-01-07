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CNBC：今年上半年 亞太股市以這3個國家最被看好

編譯季晶晶／綜合外電
亞太地區股市2024年上半年以印度、日本、越南最被看好。(美聯社)
亞太地區股市2024年上半年以印度、日本、越南最被看好。(美聯社)

2023年，亞太市場創新高，以日經225指數的表現最佳。2024年，此區哪些市場能表現出色？財經網站CNBC報導，受訪分析師上半年最看好印度、日本和越南，中國大陸也被認為值得投入。

印度前景仍看好

國際貨幣基金（IMF）預計印度今年實質GDP將成長6.3%，持平於2023年。此一增長速度將超過其他他亞洲主要經濟體，成為推動股市上漲的強大動力。

印股也將受益於強勁的企業獲利、即將到來的降息，以及更多國內投資人的參與。所有這些都有望讓基準Nifty 50 指數去年的創紀錄漲勢延續到明年。

最大變數會是大選。摩根大通策略師撰寫報告說，如果執政的印度人民黨勝選，Nifty 50指數明年可達25,000點，與上周五收盤價21,710點相比，有超過15%的上行空間。但如果大選結果出乎意料，再加上全球經濟衰退、地緣政治緊張局勢、油價上漲或國內失業率上升，Nifty指數可能跌至16,000點。

日股外國投資增加

日經225指數去年大漲28%成為亞洲表現最佳股指，主要是強勁獲利和央行可能結束超寬鬆貨幣政策的希望不斷升高的提振。

BofA Global Research策略師Masashi Akutsu預計日股漲勢將持續到2024年，他指出外國投資增加。日經225指數預計今年底可觸及37,500點，比目前的33,377.42點高出12%。科技股和銀行股是首選，因在市場預期日本央行將結束超寬鬆貨幣政策之際，這兩個行業將平衡投資組合中的成長股和價值股。

然而，經濟放緩和通膨降溫可能對央行結束超寬鬆政策構成潛在挑戰。年度春季工資談判也是關注焦點。

越南正崛起為製造業中心

與印度、日本一樣，越南也受惠於多元化投資以減少對中國大陸依賴的「中國加一」戰略，今年GDP成長率預估可達6%-6.5%。對越南的樂觀情緒也使得去年外國直接投資較2022年激增逾14%，反映出這個東南亞國家作為一個正在崛起的製造業中心的吸引力。

VinaCapital集團投資長Andy Ho指現在是投資人進入越南股市的合適時機：「未來6到12個月，越南會是一個不錯的市場，因為2023年的本益比約11到12倍，估值便宜，比該區均值低20%到25%。股市日均交易量已從一年前的5億美元增加到如今的10億美元，因為利率沒意思，民眾有大量流動資金時，不再想把錢存入銀行，會找其他投資選擇。」

Maybank證券公司副總裁Tyler Nguyen看好年增長20-30%的電子商務業。被問到越南可不可能進入MSCI新興市場經濟體名單時，Nguyen表示，越南還處於「非常初生的階段」，但2025年有可能傳出好消息。

中國還值得投資嗎？

根據Jefferies的報告，由於青年失業率高、債務風險和房地產業岌岌可危，中國的消費者信心尚未恢復，導致消費習慣變得更「理性」。

儘管該市場的悲觀情緒不可能很快消散，但分析師認為仍有亮點。Jefferies預計銷售成長明年恢復正常，建議關注啤酒和運動服飾等消費次領域，同時看旺醫療保健業，建議「精選」成長和利潤率表現可望優於預期的股票。Maybank除了「新經濟」領域之外也看好消費領域。

投資 越南 印度

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