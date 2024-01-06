在好市多買金條划算嗎？一文報你知

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

猶他州退休空軍生產督察威廉斯通常從貴金屬經銷商購買黃金金幣和金條，但當他最近在好市多 網站上發現1英兩的金條時，他決定嘗試一下。

62歲的威廉斯說：「他們與其他金銀交易商相比似乎很有競爭力，而且不收運費。」

雖然威廉斯並不打算經常在這家大型零售商購買金條，但他現在是眾多好市多愛好者和黃金買家中的一員，他們在過去一年湧入該零售商的網站，好市多網站會定期發布數量有限的待售金條。

華爾街日報報導，專門討論好市多和金條的臉書群組與Reddit留言板成員，會在金條有貨時發布提醒。那些錯過這些快速流通商品的人時常抱怨，成功購入者則會宣揚戰果，有時會發布圖片和支付的價格。

好市多財務長賈蘭提坦承金條很受歡迎，他表示，當金條發布到網站上時，通常在幾個小時內售出。賈蘭提在好市多12月14日第1季度的財報電話會議上表示，即使每位會員只能購買兩項黃金產品，該公司在上季仍售出超過1億美元的黃金。

一些購買好市多黃金的買家正在撿便宜，而另一些買家可能是第一次購買黃金。然而，好市多出售的金條在其他地方也能以類似價格買到，投資 者也可以交易由黃金支持的ETF，不必擔心被盜或儲存實體黃金的問題。那麼，為何要從好市多或沃爾瑪等零售商購買黃金，而不是向傳統的黃金賣家購入，這是一筆划算的交易嗎？

收穫回報

雖然黃金交易商可能出售各種黃金產品，包括金幣和金條，但當好市多的網站開放黃金銷售時，通常只銷售1英兩的鑄造金條，通常是瑞士精煉商MKS PAMP兩種金條產品的其中一種，或南非蘭德精煉公司的一種金條。好市多還出售了其他重量的黃金，最近還出售了銀幣。

此外，好市多網站上沒有現貨黃金價 格，不利於比價。由於黃金價格波動較大，掛牌價格會有所不同，好市多的價格可能高於或低於當天的現貨黃金價。

無論如何，買家表示，由於能獲得現金回饋獎勵，值得在好市多購買黃金。當升級為120美元的好市多黑鑽會員後，消費可獲2%的現金返還獎勵，因此購買一根2,000美元的1盎司金條可淨賺40美元。其他人則表示，他們可以獲得信用卡獎勵，這也降低了成本。

好市多購物者還可以享受免費送貨服務，並且無需支付信用卡手續費。線上黃金交易商收取安全運輸費用，並將信用卡處理費轉嫁給客戶，這最終可能導致成本增加至少3%。對於一枚價值2,079.99美元的硬幣來說，這意味著額外付出62.4美元。對於透過支票或電匯付款的客戶，經銷商通常提供較低的價格。

可信任的來源

在購買實體黃金上，人們面臨了雙重挑戰：賣家的聲譽和價格。

發行黃金ETF的GraniteShares公司執行長萊因德表示：「你買到的是什麼？如何得知純度？這些金條或金幣可能有大幅度溢價。」

但他表示，對於好市多來說，信任因素可能鼓勵新買家加入。

負責研究好市多的CFRA Research零售業分析師桑德蘭說，定期提供金條是好市多尋寶式購物體驗的一環，「這是好市多近年來表現出色的原因之一。這是推動客流量和會員數成長的原因」。「你可以將其與好市多1.5美元的熱狗和飲料組合或4.99美元的烤雞產品歸為同一類別。這些只是客流量驅動因素，而不是獲利主力。」

貴金屬批發商和零售商Ausecure離岸開發部董事長湯瑪斯認為，鑒於PAMP金條的優異品質，好市多提供這種金條是明智的決定。PAMP的旗艦金條產品Lady Fortuna的認證卡上，有一個專屬QR Code可供識別，為防止偽造，該QR Code也嵌在金條上。QR Code內含金條澆鑄時間等識別資訊。

長期交易黃金的湯瑪斯說：「你獲得這是貨真價值黃金的保證，我可以買一個，然後把它放在家裡的保險箱或銀行保險箱。這項投資不是玩玩而已。」他說，就算沒跟某人做過生意，也會放心從其手中購買PAMP的金條。

黃金的儲存與銷售

好市多消費者在購物時可能獲得一筆划算的交易，但收到商品後還需考慮其他成本。安全可靠地儲存黃金會帶來潛在成本。如果消費者想賣掉黃金，需做足功課，找到一個能夠協商公平價格的黃金經銷商，因為好市多不是經銷商，也不允許金條退貨。

信譽良好的交易商可能提供比現貨黃金價格低3%~5%或更多的價格，具體取決於金條或金幣的類型及其品質。所有黃金所有者，無論是以黃金支持的ETF或實體形式，在出售時都必須繳納高達28%的資本利得稅，因為美國國稅局將黃金視為收藏品。

這些交易商的折價和儲存成本，使ETF成為許多投資人最偏好持有黃金的方式。

合眾銀行投資長弗里德曼表示，實體黃金買家與ETF買家不同。他表示：「人們擔心，如果他們以ETF的形式擁有這些資產，也許在某些情況下他們可能無法獲得這些資金。」

德州博蒙特的Universal Coin & Bullion公司總裁富爾延茲表示，最近的一場颶風使銀行業和其他服務中斷了一段時間，金幣對他來說變得非常有用。