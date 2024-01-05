股指收盤小漲 結束九周連漲

著名的華爾街金牛。（路透）

史坦普500指數收盤小幅走高，在就業 報告強於預期後，三大主要股指都結束9周連漲。

史指上漲8.56點或0.18%收4697.24點；那斯達克指數上漲13.77點或0.09%收1萬4524.07點。道瓊工業指數上漲25.77點或0.07%收3萬7466.11點。

三大股指10周來首次出現單周下跌，其中那指跌幅最大，達3.25%，這是9月以來最糟單周表現。史指和道指分別下跌1.52%和0.59%。

威瑞森、波音和家得寶的股價領漲道指，分別上漲2.11%、1.66%和1.28%。30支股票中有7支在交易時段上漲超過1%。

另一方面，聯合健康集團、寶鹼公司和沃爾瑪跌幅最大，分別下跌1.47%、0.85%和0.67%。

交易員評估即將公布的經濟數據，以確定聯準會 是否以及何時開始降息 ，股指因而波動。

美國經濟12月新增就業機會遠超預期，非農業就業人數增加21.6萬人。《道瓊》調查的經濟學家預計增加17萬人。失業率穩定在3.7%，這是勞動力持續強勁的另一個跡象。

該報告推動美國公債殖利率飆升，指標10年期公債殖利率觸及4.103%的高點。

強勁的勞動市場可能意味著聯準會可能會延後交易員一直熱切期待的首次降息。在公布強勁數據之前，交易員預期聯準會最快在3月開始降息，並在2024年降息多達6次。但這些預期需要降低。

雖然12月ISM服務業指數顯示經濟中的商業活動總體仍在擴張，但50.6%的讀數比《道瓊》普遍預期的52.5%和11月的52.7%低了近2個百分點。50%以上的讀數代表經濟成長。

FBB Capital Partners研究總監貝利(Mike Bailey)表示：「就業市場看來不錯，或許太好了，根據工資成長，通膨現在可能會更高一些。」「就業市場的榮景可能會給一系列快速降息的希望澆上冷水。」

他補充說：「在進入今天前，投資者想要三件事：通膨消退、就業市場穩定和降息。然而，今天的就業數據證明失望可能落空了，投資人可能只能得到願望清單上三項中的一項。」

由於交易員預計聯準會將轉向更寬鬆的貨幣政策，股市在2023年底飆升。史指截至年底的連周上漲走勢是近20年來最長的，並使史指當年漲幅達到24%。

新的一年另一個影響市場的因素是蘋果等大型科技股的降溫。兩家研究機構本周下修了蘋果的評級。這家iPhone製造商本周下跌5.9%。

由於擔心以色列與哈馬斯的戰爭可能升級為區域衝突，油價本周收高。

西德州中質原油2月合約結算價為每桶73.81元，較過去一周上漲2.16元，漲幅約3%。布蘭特原油3月合約收在每桶78.76元，同期上漲1.72元，漲幅2.23%。

自從以色列與哈馬斯戰爭爆發以來，交易員對中東日益緊張的局勢更加擔憂， 因之前大幅忽視了地緣政治。

「青年運動」武裝組織對紅海船隻的攻擊迫使馬士基在可預見的未來停止通過這條關鍵水道的航運。美國威脅以葉門為基地並與伊朗結盟的這批武裝分子，但至今為止沒有任何效果。

國務卿布林肯將於下周訪問該地區，以防止衝突蔓延。

分析人士表示，涉及伊朗的更廣泛戰爭可能會導致霍爾木茲海峽中斷，這將對石油流動構成重大威脅。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在該公司2024年宏觀展望中寫道，隨著今年消費者信心疲軟，他更看好必需消費品而非非必需品。

他也預測「七巨頭」股票在新的一年中將表現不佳。這7家科技巨頭引領了去年的漲幅。

整體而言，小型股看起來很便宜，其折價接近歷史高點，但森耶克認為，現在重新買進還為時過早，「在經濟前景觸底之前，不建議轉向小型股。」