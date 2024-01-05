2023年創投募資額寫六年來最低 專家：真正低谷還沒到

美國創投公司去年共籌資670億美元，較2022年的籌資高峰1,730億美元銳減60%，籌資總額為2017年來最低。（路透）

英國金融時報（FT）報導，美國創投公司2023年的籌資總額寫下六年來最低，對於現金儲備持續縮水的新創公司，和仰賴這類資金過活的發展中企業而言，無疑是不祥之兆。

根據市場資料供應商PitchBook和國家創投資 本協會（NVCA），全美創投公司去年共籌資670億美元，較2022年的籌資高峰1,730億美元銳減60%，籌資總額為2017年來最低。以全球來看，去年創投投資人的籌資額為2015年來最低。

籌資額銳減加重了新創公司的壓力，他們在過去18個月已為資金匱乏所苦。在未上市科技公司的估值節節下滑之際，創投公司不願對他們在市況最佳時支持的事業投入更多資金。

PitchBook首席創投分析師史坦福說：「看似還有一段距離才會到達底部。這些未上市企業許多仍在掙扎。募資情況將持續走下坡，（新創公司）也難以出場。面對既有的資金，預料出現許多競爭。」

創投業者已竭力籌措新一輪資金，但他們的有限合夥人，像是退休 基金、保險公司、大學捐贈基金和基金會，因為利率 續升而紛紛退出；利率續升已推升高風險科技投資案的投資成本。

包含Insight合夥公司和老虎全球基金（Tiger Global）在內一些知名創投投資人，已在去年降低籌資目標，因應較困難的籌資環境。這導致創投業者可布局投資的資金變更少，根據PitchBook和NVCA，這些業者去年的投資總額為1,710億美元，不到2021年的一半。

除了有限合夥人的投資額減少，創投業者還須應付新創公司出場（exit）價值驟降，包括首度公開發行股票（IPO）或收購案都是；出場價值驟降正打擊新創公司返還資金給支持者的能力。

PitchBook和NVCA的資料並顯示，全美新創公司去年僅創造615億美元出場價值，遠低於2021年的高峰7,970億美元。歐洲也沒有比較好，去年歐洲新創公司的出場價值不到120億美元，為十年來最低水準。