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經濟學家看美國12月就業：強得膚淺、指向軟著陸

編譯湯淑君／綜合外電
美國雇主上月增聘人數超出預期，工資增幅也很強健，整體而言看不出聯準會（Fed）有必要急著在3月就開始調降利率。（美聯社）
美國雇主上月增聘人數超出預期，工資增幅也很強健，整體而言看不出聯準會（Fed）有必要急著在3月就開始調降利率。（美聯社）

美國雇主上月增聘人數超出預期，工資增幅也很強健，整體而言看不出聯準會（Fed）有必要急著在3月就開始調降利率。

勞工部5日公布，美國12月非農就業人口增加21.6萬人，11月數據下修為增加17.3萬人，而不是原先公布的19.9萬人。失業率持平在3.7%。

經濟學家原先預測12月非農就業人口淨增16萬人，失業率攀升至3.8%。

此外，平均時薪月比攀升0.4%，年比增加4.1%，分別高於市場預期的0.3%和3.9%，顯示勞動市場通膨壓力仍揮之不去。

路透整理出經濟學家和分析師初步評論如下：

Annex財富管理公司首席經濟學家傑可布森表示，現在是假期過後退貨潮湧現的時節，市場也一樣，Fed主席鮑爾去年12月「轉鴿」激起的美股與美債漲勢，如今逐漸回吐。他認為，這份就業報告乍看下很強，其實強得很「膚淺」，尤其前一個月的數據遭到下修。而且，12月就業成長主要集中在非景氣循環部門，像是政府和醫療照護。至於與景氣循環密切連動的部門，則顯露疲態。整份報告最大的重點，在於工資成長比預期強，與總工作時數下降合起來看便知，整體薪資成本增加幅度「相對輕微」。

Wedbush證券股票交易總經理詹姆士認為，這套就業報告比市場樂見的數據「熱了一點」，所以觸動美債殖利率上揚，對股市整體來說也可能形成額外的逆風。他說：「基於這份就業報告，對降息的押注只會進一步縮減。」

Spartan Capital證券首席市場經濟學家卡迪洛指出，12月標題就業數據高於預期，但真正問題出在工資成長比預期火熱」。勞動參與率降低，可能解釋失業率何以持平。他認為，新增就業人數高於預期，一部分可能與季節性因素有關，但無論如何「這份報告都導致對Fed降息的預期起了變化」，期待Fed第1季就調降利率的希望可能減退，現在市場可能開始把啟動降息的預估時點往後延。至於對美國經濟有何意義，他的解讀是：「經濟稍稍加速，指向軟著陸的可能性。」

就業 殖利率 降息

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