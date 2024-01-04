美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫
美國公債期權市場周四熱鬧起來，有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾9個月來的最大反彈。
該交易押注，美國10年期殖利率到周五收盤時會飆到4.15%，較周四下午高出約0.15個百分點。這將是10年期殖利率自3月底以來的最大單日漲幅。在行情以大漲兩個月為2023年畫上句號之後，美國公債的新年開局磕磕絆絆。
12月非農就業報告訂紐約時間周五8時30分發布，市場對其將有強勁表現的預期升溫。周四的另一份數據顯示，美國企業12月擴大招聘，同時，最近一周首次請領失業救濟金的人數下降，這是勞動市場堅挺的最新跡象。
擁有30年債市經驗、在GSFM擔任投資顧問的Stephen Miller說：「如果我是基金經理或市場參與者，我會認為現在買進一些廉價的期權保護是可取的。通膨下降被過度炒作，因此市場出現這麼一筆看跌押注是正常的」。
周四的這起期權交易格外激進，就大約625000美元的溢價建立了大約20000份期權頭寸。
根據彭博情境分析，如果10年期美債殖利率當天收在4.20%，比當前的市場水準高出約20個基點，那麼這筆交易的利潤可達約1000萬美元。在周五亞洲盤，10年期美債殖利率在3.99%附近。
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