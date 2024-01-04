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富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

編譯盧炯燊／綜合4日電
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

美國目前仍然是世界最大經濟體，但最終不可避免的會被中國超越；但富國銀行(Wells Fargo)3日發表分析報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會較早前估計的大大推遲，甚至可能會推遲到2042年左右。

長期以來，作為第二大經濟體的中國，何時超越美國都是個熱門話題，各個經濟研究組織、學者乃至世界銀行都有不同說法，富國銀行的分析報告只是其中一個最新論斷。該銀行的分析師近年來在不同場合都看衰中國，即使在最近發布的2024國際經濟展望報告裡也不例外。

分析指出，展望中國在2024年仍面對種種嚴重問題，特別是總人口及勞動力減少、房地產危機、通貨緊縮、企業部門債務增加以及消費者需求疲軟等。

報告特別提到地緣政治關係緊張導致中國成為「脫鉤」對象，各個主要經濟體都開始「去風險化」，試圖將供應鏈的核心依賴，從中國遷移出去。

此外中國不再是全球投資者的首選投資地，所有這些都使中國經濟的成長動力正在迅速減弱，國內生產總額(GDP)以兩位數成長的年代、甚至每年成長6%的目標都已成為過去。

作為美國最大銀行之一的富國，在2022年初曾發表報告，預測中國在2032年有可能成為全球最大經濟體，當時是根據一系列經濟觀點作出的假設。然而在最新的報告中指出，中國經濟及金融市場的變化，加上地緣政治關係等，它崛起成為全球經濟第一的時間會較原來推遲10年至2042年。

報告解釋，通貨緊縮是推遲中國成為世界最大經濟體的主要因素之一，通縮不僅對消費者支出帶來額外壓力並導致經濟活動疲軟，還會導致GDP成長率下降，估算中國經濟在2023、2024及2025年的成長率分別為5.2%、4.5%和4.3%。

富國預期中國的許多結構性問題大風險仍然存在，推遲至2042年才成為全球最大經濟體，前提還要沒有發生重大危機。

投資 供應鏈 房地產

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