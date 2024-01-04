以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因這家以色列 公司4日表示，今年第1季的營收初步估計將比去年同期銳減約50%，全年營收介於18.3億~19.6億美元，也低於分析師平均預估的25.8億美元。

其他供應晶片 給汽車產業的晶片廠，4日也全面重挫，英飛凌一度跌4.9%、意法半導體和Melexis跌5.5%；美國費半指數一度跌逾1%，之後跌幅收斂，NXP一度跌逾4%，德儀跌2%。

Mobileye表示，「我們已注意到客戶的庫存過剩。隨著供應鏈疑慮緩解，我們預期客戶將在今年第1季大多使用這些過剩庫存。」華爾街 分析師也下修對其股價的評級。Wolfe Research公司分析師拉奇將Mobileye的評級，從優於大盤下調至合乎大盤，Raymond James公司分析師吉索爾也把評級從強烈買進下修至優於大盤，目標價從50美元砍到48美元。

英特爾在2018年以153億美元收購Mobileye，在2022年10月將其分拆出去並掛牌，至今仍持有Mobileye約88%股權。

彭博資訊報導，Mobileye是以色列最有價值的上市公司，去年股價大漲23%。