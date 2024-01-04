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貨櫃運費飆漲 除紅海危機外還有這個因素難以克服

編譯林聰毅／綜合外電
氣候變遷造成巴拿馬運河水位太低，而蘇伊士運河受到地緣政治緊衝擊，導致貨櫃運費飆漲。圖為巴拿馬運河。(路透)
氣候變遷造成巴拿馬運河水位太低，而蘇伊士運河受到地緣政治緊衝擊，導致貨櫃運費飆漲。圖為巴拿馬運河。(路透)

巴拿馬運河和蘇伊士運河都是全球貿易的咽喉要道，如今前者受到氣候變遷的限制，後者受激烈多變的地緣政治格局衝擊，但兩者都對歐洲和美國的航運貿易產生重大影響。

Seatrade Maritime News 4日報導，歐洲的船運代理商被告知，到2月運費可能會從目前每40呎標準貨櫃（FEU）的4000至5000美元，上漲至每FEU 1萬2000美元，因為1月亞洲至歐洲的艙位已經受限，目前僅接受2月發船的新訂位。

最近的影響是，法國達飛海運集團（CMA CGM）對亞洲至北歐航線的均一運費（FAK）每20呎標準貨櫃（TEU）徵收500美元的旺季附加費（PSS），已自元旦起實施；地中海PSS每20呎乾櫃最高3650美元，每FEU或冷藏貨物為6300美元，均自1月15日起適用。

有跡象顯示 ，由於運河容量的影響將會持續，這些費率將維持此價位，但歐洲零售商則警告運價將再度上漲。

因此，分析師預測，供應鏈將延長，交貨時間將延長，費率將上升，港口將壅塞，似乎將重演2020年新冠肺炎造成的中斷，因為太平洋以及從亞洲到歐洲的主要貿易的運費已在快速攀升。 這些條件將使船運公司在與託運人談判合約時處於有利地位。

太平洋地區也出現了類似的情況，巴拿馬運河的限制再次迫使貨物返回美國西海岸或墨西哥，透過鐵路和卡車將貨櫃運送到墨西哥灣、中西部和東海岸的目的地。

分析師門洛（Jon Monroe）在最新的市場報告中寫道：「雖然你們之中有許多人可能認為，2024年直客貨主（BCO）將拿回因新冠肺炎疫情所被收取的高運費，但很抱歉讓你們失望了。」

門洛表示，巴拿馬運河水位造成的干擾，以及船隻從蘇伊士運河改道繞行非洲開普敦，「造成了巨大的資產失衡，就像我們在2020年經歷的那樣」。門洛說，如果這種情況在2024年下半年獲得解決，他會感到驚訝。

門洛還預測：「船運業者預計將透過空航（blank sailing）來緊縮運力，以產生貨櫃積壓，如此將支撐業者度過4月至5月期間，同時談判更好的合約價格。」

由於預計貨物將從直布羅陀海峽附近的港口運送，亞洲至地中海的貿易成本也在增加。

Dynamar顧問公司的分析師違迪（Darron Wadey）說，如果改道好望角開始成為結構性形態、而非暫時性的權宜之計，那麼在某種程度上可能有機會重塑亞洲、北歐、地中海和西非的貿易。

然而，韋迪也指出，相較於疫情危機，有兩個關鍵並不相同，首先，需求大幅下降；其次，由於過去三年的船舶訂單，航線的可用運力過剩。他說，從某些方面來講，改道繞行非洲反而有助於避免或減輕運能過剩的情況。

墨西哥 疫情 蘇伊士運河

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