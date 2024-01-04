2024還能跟進巴菲特買日股嗎？專家：留意4利多3風險

日股2024年展望有四大利多支撐，但也潛在三大風險，包括日圓對美元由貶轉升的風險。(路透)

全球市場2023年充滿驚奇，日本 股重獲投資 人青睞即為其中之一。而使全球投資人重新對日股投以關愛眼神的不是別人，正是「股神」巴菲特本尊。專業投資人紛紛跟進巴菲特腳步錢進日股，把日經225指數拱上逾30年來高峰，媒體紛紛以「股市奇蹟」報導日股復甦現象。

巴菲特素以價值投資著稱，有這位「奧馬哈先知」加持，日股多頭士氣大振，但在躍上1990年來僅見高檔後，日股2024年能乘勝追擊、締造新高紀錄嗎？從近幾個月的跡象看來，看漲日股的樂觀氣氛後繼有力：瑞銀集團（UBS）已派任日股策略師，是七年來首見；貝萊德「加碼」日本股票；日本政府10月在東京主辦一場促進投資的高峰會，吸引國際基金經理人踴躍出席。

彭博資訊指出，日股2024年展望有四大利多支撐，但也潛在三大風險。

四個理由看多日股

一、日股上漲非關政治

有別於往年日股漲勢總是曇花一現，無疾而終，始於2023年的這波日股榮景有個很大的不同點：不是受某位有魅力的政治領導人畫大餅所激勵。例如前首相小泉純一郎和安倍晉三（第二任），都曾讓投資人對日本經濟轉機懷抱憧憬，但又在苦候不至後失望撤資。

這一回，現任首相岸田文雄雖然也扮演為日股加油的啦啦隊長，但吸引投資人的並不是岸田令人困惑的「新資本主義」經濟願景，況且他的首相寶座看來可能坐不到年底。但只要繼任者不犯大錯，應該不至於嚇跑投資人。

二、公司治理改善

驅動日股2023年勁漲的一大關鍵因素，是全世界突然醒悟到，日本公司的董事會已面目一新。日本的公司治理改革始於安倍晉三時代，如今逐漸開花結果。日企開始配發股利。東京證券交易所（TSE）加緊敦促股價跌破帳面價值的公司提升估值。

日本交易所集團（JPX）社長山道裕己採取「慢火燉煮」的方式推動日企公司治理改革，成效如何原本令人質疑；但他向日企施壓的成效已逐漸展現。該交易所本月將開始公布擬定具體步驟提升公司價值的公司名單，希望藉此讓其他毫無作為的企業自慚形穢。這種緊迫盯人的做法，也促成更多的管理層收購（MBO）案，給不願應付外界關切的公司一條退場出路。

三、家庭儲蓄投入股市

「拿存款出來投資」是日本政治人物喊了至少20年的口號，至今宣導效果好壞參半。

不過，兩大改變可能使2024年迎來轉機。日本政府2024年擴大免稅投資帳戶「日本個人儲蓄帳戶」（NISA），允許個人每年投資金額上限提高兩倍到360萬日圓（2萬5000美元）。此外，睽違30年的持久性通貨膨脹終於重現日本，許多人期盼這將鼓勵更多人勇於承擔風險、投入股市。

四、便宜資金仍俯拾皆是

2023年投資日股的資金突然暴增，有個理由乏人注意，就是遲於察覺日本銀行（央行）不會隨著日銀總裁植田和男上任，而迅速提高利率。植田和男採取按部就班、徐徐漸進的做法，儘管他無疑想讓「負利率」政策退場，但可別被唬住了：日本的資金取得成本依然低廉，在可見的未來仍是這樣。持續性地提高利率不太可能發生。巴菲特就看準這點，去年底在日本籌資1,220億日圓。

提防三大風險

一、日圓由貶轉升

日股這波漲勢主要不是靠日圓貶值驅動，但日圓顯然是一大助因。2023年日本公債殖利率 與美債的利差隨聯準會（Fed）升息而擴大，但2024年可望又隨Fed啟動降息循環而日益收窄，日圓勢必隨之走強。

彭博訪調分析師預估，到2024年底，日圓匯價可能趨近於135日圓兌1美元，對出口導向的日股形成一股逆風。

二、希望化為失望

要吸引人踴躍投資日股，有魅力的政治領袖並非必要條件，但絕對需要給個有說服力的說法。不過，任何生動的故事，都可能被硬數據迅速揭穿假象：第3季國內生產毛額（GDP）數據就很淒慘，且2024年成長率可能減緩到只剩2023的一半，反映疫後復甦動能減退。萬一美國經濟在未來一年陷入衰退，也會平添變數。

至少現在投資人熱烈期盼「春鬥」（春季年度工資談判）捎來好消息。但那在2023大半年都無助於提振實質薪資，而「由工資上揚刺激需求、帶動物價上漲的良性循環」至今仍虛無縹渺。更何況，仍有人口結構老化的挑戰。

三、昔日餘悸猶存

更大的風險也許是，全球投資人栽在日股太多次了，餘悸猶存。假如過往表現可作參考，外資看苗頭不對很快就會拔腿就逃。例如，「安倍經濟學」推出初期聲勢浩大，吸引全球投資人爭先恐後投入日本股市，但數年後就迅速撤離。「到日本一遊」的觀光投資人，畢竟對日本仍然陌生，很容易受驚嚇。日本天災威脅頻仍，也總是讓金融家緊急逃生。

綜合觀之，很少人期待日股終於在2024年攀越1989年漲登上的峰頂，短期風險偏向下跌。但只要東京在投資人心目中再度成為一個正常、可投資的市場，給有意在亞洲股市布局的投資人一個替代中國的選項，就可謂向前邁進一大步了。