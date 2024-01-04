我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴動將滿3周年：千餘人被捕 獲判無罪僅2人

大量論文遭國外撤回 中國教育部下令各校自查論文

受惠於AI、電動車 全球晶片需求可望在第2季上升

編譯陳律安／綜合外電
專家預期，全球晶片需求可望在第2季回溫。（路透）
專家預期，全球晶片需求可望在第2季回溫。（路透）

日經新聞報導，專家指出，受惠於人工智慧（AI）資料中心和電動車等題材，全球半導體需求可望在第2季回溫，主要晶片製造業者正準備增產，而晶片產業的景氣反轉可望進而帶動全球經濟。

日經訪問研究機構、分析師、貿易商在內的十個組織與個人，採1分到5分衡量今年逐季的半導體供需情勢，評估各類半導體是供給過剩或供給不足。

根據美國市調機構顧能，80%的全球企業今年將在營運中採用生成式AI，遠高於2023年的不到5%。微軟、亞馬遜等業者將擴大AI服務。

Statista的數據顯示，AI半導體市場的規模在2027年將躍增至1,194億美元，占全球半導體市場約10%。Omdia公司的分析師南川明說：「AI功能將配置在智慧手機和個人電腦（PC）。生成式AI的相關投資將振興和大幅提振半導體市場的成長。」

由於看好未來的需求強勁，半導體巨頭正在增產。晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家在去年10月說：「隨著AI的需求超越我們的產能，我們將進一步進行相關投資。」

功率半導體需求將在今年下半年回升，這種半導體裝配於電動車。德國豪華車廠BMW力圖在2030年前，把電動車的銷售占比提高到50%，日本豐田汽車也計劃在2026年前把電動車銷量提高到150萬輛的水準。

AI 電動車 投資

上一則

新年反轉下挫 蘋果等7大科技股市值蒸發近4000億

下一則

2024還能跟進巴菲特買日股嗎？專家：留意4利多3風險

延伸閱讀

美晶片法案發出第二筆補助金 這家公司獲1.62億美元

美晶片法案發出第二筆補助金 這家公司獲1.62億美元
完全符合美國政策 輝達中國特供版AI晶片或第2季量產

完全符合美國政策 輝達中國特供版AI晶片或第2季量產
喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售
不想失去中國市場 輝達再推特製晶片「H20」估下季量產

不想失去中國市場 輝達再推特製晶片「H20」估下季量產

熱門新聞

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息循環、降幅會有多大。檢視數十年來Fed啟動降息的歷史資料，答案或許呼之欲出。圖／路透

2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

2023-12-30 16:30
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
美股2024年展望樂觀。（路透）

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2023-12-28 23:49

超人氣

更多 >
喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍
缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛