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新興經濟體在「選舉海嘯年」大撒幣 市場緊盯財政紀律

編譯簡國帆／綜合外電
新興經濟體2024年將是數十年來規模最大的選舉年，投資人正密切關注多國選前「大撒幣」對財政紀律的影響。（路透）
新興經濟體2024年將是數十年來規模最大的選舉年，投資人正密切關注多國選前「大撒幣」對財政紀律的影響。（路透）

新興經濟體2024年將是數十年來規模最大的選舉年，人口總數超過全球一半、經濟產值占比超過六成的國家都將舉行大選，投資人正密切關注多國選前「大撒幣」對財政紀律的影響，因為可能引發市場波瀾。

台灣、南非、印度、墨西哥等主要新興市場今年都將舉行大選，非洲的主權債違約國迦納也將於12月舉行投票，英國智庫皇家國際事務學院（Chatham House，又譯漆咸樓）助理研究員魯賓（David Lubin）說，「今年是我們從未見過的選舉年，真的是非比尋常的一年，「「最近阿根廷和波蘭的選舉提醒了我們，選舉的確會出乎意料」。

對投資人來說，今年新興市場的選舉可分為三類，一是俄羅斯或委內瑞拉等國選情明朗的投票，另一是選情看似明朗、投票結果卻可能有爭議的選舉，例如印度、墨西哥或印尼，還有一類是南非等選情混沌的國家。

資產管理業者William Blair投資組合經理人巴柏（Yvette Babb）表示，財政紀律被認為是關鍵，尤其是在經歷從新冠疫情到俄烏戰爭等一系列外部震撼之後，全球公債殖利率上升，凸顯各國嚴格控制支出的必要性。

國際金融協會（IIF）表示，2024年的選舉「海嘯「可能會使本已創紀錄的全球債務負擔更加沉重。摩根士丹利（大摩）指出，今年南非、羅馬尼亞、俄羅斯、薩爾瓦多、多米尼加及烏拉圭等市場，必須關注選前支出所帶來的財政風險。

花旗分析師團隊警告，即將到來的新興市場選舉中，偏重政策紀律的程度可能低於投資人的期望，一些地區選舉造成的市場短期震盪會較大，匯市常是最先感受到緊張的市場，尤其是拉丁美洲。花旗分析師韋勒指出，可信的模型顯示，墨西哥披索在選前常走弱，要在選舉結果逐漸明朗後才會挺升。

投資 墨西哥 投票

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