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TikTok有意將電商規模擴大成十倍 挑戰亞馬遜地盤

編譯劉忠勇／即時報導
TikTok傳計畫今年將美國電商業務擴大成目前的十倍，營業額增至高達175億元。(路透)
TikTok傳計畫今年將美國電商業務擴大成目前的十倍，營業額增至高達175億元。(路透)

彭博引述知情人士報導，字節跳動旗下的TikTok計畫今年將美國電商業務擴大成目前的十倍，營業額增至高達175億美元，對亞馬遜構成更大威脅。

彭博引述知情人士報導，最近幾周在內部會議上，討論美國版的TikTok Shop在2024年商品成交量的目標，不過可能仍會根據業務情況作出調整。

TikTok設定的這一個遠大目標，不僅會和亞馬遜競爭，還會跟頗受年輕人喜愛的Temu和Shein展開較量。這兩家競爭對手也是陸資企業，差別在於TikTok主要憑藉社交媒體影響力和影片吸引力來吸引買家。

彭博新聞報導，TikTok去年全球電商事業的商品交易總額（GMV）擴大到200億元，其中東南亞地區貢獻最大，TikTok如今希望擴大美國和拉丁美洲的業務。知情人士透露，TikTok規畫未來幾個月在拉丁美洲也成立電商事業。

不過，TikTok已發表聲明說，彭博報導所揣測的美國商品交易總額數據並不正確。

字節跳動2023年營收增長約30％，達到1100億元以上，成長速度勢將超越Meta Platforms和騰訊控股較為成熟的社交媒體。

TikTok Shop讓用戶可以在主要社交媒體App中不斷更新的短影片和直播中購買商品，希望提供亞馬遜或蝦皮之外的又一選擇。這種形式等於將亞馬遜購物的便利和Meta Instagram發掘矛盾的特色結合在一起。

字節跳動有意將自己的電商模式推向全球。在美國，TikTok為網紅提供免運費和補貼，他們可以在影片和直播中推銷小配件、衣服和化妝品。在11月的黑色星期五和網購星期一優惠活動的推動下，超過500萬名美國新客戶在TikTok上購買了東西。TikTok在美國大約有1.5億用戶。

TikTok 亞馬遜 電商

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