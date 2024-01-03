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新年反轉下挫 蘋果等七大科技股市值蒸發近4000億元

編譯黃淑玲／即時報導
新年一開始，蘋果領跌美國大型科技股。（ 路透）
新年一開始，蘋果領跌美國大型科技股。（ 路透）

2023年獨挑美股表現引領大盤向上的大型科技股，2024年一開始就出現反轉猛跌，蘋果（Apple）等科技公司的市值，在最近幾天內就蒸發了近4000億美元。

包括蘋果、亞馬遜、字母、微軟、Meta Platforms、特斯拉和輝達的所謂科技「七巨頭」，根據彭博七巨頭價格報酬指數，已經連四個交易日下跌，這是一個月來最長的連跌紀錄。這波拋售，抹去了它們3830億元市值。領跌的蘋果，股價在四個交易日裡重挫了4.6%。那斯達克100指數也在同期間連續下挫。

Interactive Brokers Group首席策略師Steve Sosnick說：「我們不知道去年的漲勢是否已經完全結束，但在那樣的行情後，預期市場回落再正常不過。」 他認為，「如果沒有能看到年底的推動股市上漲因素，我認為這場狂歡即將結束。」

彭博資訊分析，這是投資人對2023年行情能否持續感到懷疑的訊號。去年這群科技巨人在人工智慧（AI）熱潮推動下，飆升逾100%，不過去年下半年漲幅已經降溫，因投資人權衡美國聯準會（Fed）實現經濟軟著陸的能力，這牽動到降息次數或許會少於預期。

Sosnick表示，如果發生比軟著陸更差的狀況，企業獲利成長率就不會在個位數高端或到兩位數，「假設經濟得以軟著陸，我們就不會得到六次降息」。

一些「七巨頭」成員，新年初始就看股價承受壓力，巴克萊以預期iPhone後續需求疲軟為由下修蘋果投資評級至減碼，拖累蘋果股價挫跌。特斯拉過去四個交易日也跌掉8%，是四周多以來的最長跌勢。特斯拉雖在周二發布優於市場預期的上季交車量，但全球電動車銷售龍頭寶座被中國的比亞迪搶走。

彭博指出，現在就說科技股的漲勢已結束還太早，因為2023年的上漲是補償2022年的損失，而且七巨頭裡的幾檔股票，像是亞馬遜、字母、Meta、特斯拉，現在股價仍未回到歷史高點，代表他們仍然有上漲空間。

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