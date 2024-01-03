美股收盤／道瓊跌近300點 科技股連跌四天

紐約證交所交易員。(路透)

華爾街2024年的開局疲軟之勢繼續蔓延，美股主要指數3日持續遭遇獲利回吐，再次以下跌結束今年第二個交易日，因大型科技股進一步回落。聯準會（Fed）公布的12月會議記錄未能掃除籠罩市場的陰霾。

道瓊工業指數3日收盤下跌284.85點，跌幅0.76%，至37,430.19點；史坦普500 指數下跌38.02點，跌幅0.8%，收4,704.81 點；那斯達克指數下跌173.73點，跌幅1.18%，收14,592.21點。

這是史坦普500指數自2015年開局連跌三日以來首次出現兩連跌，也是自10月底以來最大兩日跌幅。

晶片製造商也受到重創，費城半導體指數下跌2%，寫下2022年12月以來最大兩日跌幅。輝達收跌1.2%，兩天損失近4%。

這與三大股指去年最後兩個月的強勁表現形成鮮明對比。上周，由於通膨降溫的跡象刺激投資者押注積極降息 前景，史坦普500指數距離歷史收盤高點僅一步之遙。

去年最大的贏家回吐了更多漲幅，彭博資訊的「美股七雄」價格回報指數顯示，蘋果、亞馬遜、Alphabet 、微軟、Meta、特斯拉和輝達這所謂的七大科技股已經跌了四個交易日，寫下一個月來最長紀錄。這次拋售抹去了它們3,830億美元的市值，蘋果領跌，此間重挫了4.6%。

US Bank財富管理公司首席股票策略師Terry Sandven表示：「2024年牛市和熊市前景之間的拉鋸戰仍然是平衡的」，「通膨和利率長期走高、企業盈利可能面臨壓力以及已經高企的估值削弱了我們對前景的謹慎樂觀態度」。

2024年迄今為止，投資人一直保持謹慎，對Fed今年轉為降息時點以及幅度保持審慎。儘管市場普遍預期Fed在1月將按兵不動，但根據CMEGroup的FedWatch工具，交易員認為3月降息25個基點的機率為67%。

周三公布的Fed會議記錄提供了新線索，決策官員上月顯然更加相信通膨正在受控，「上行風險」減弱，而且更擔心「限制性過度」的貨幣政策可能對經濟造成損害。不過，對於何時開始降息，官員並沒有透露太多資訊。

Ameriprise Financial私人財富顧問Jason Betz說：「市場希望聽到Fed何時降息以及降息的速度，但市場沒有如願。造成今天跌勢的也許是對Fed缺乏透明度的一些挫折感。」

由於利比亞最大油田的開採中斷導致油價 飆升，引發了對燃料成本的擔憂，航空股承壓。史坦普1500客運航空指數下跌4%。

原油價格上漲支撐了能源指數上漲1.5%，在史坦普指數類股中漲幅居前。

金融類股下跌0.8%，受嘉信理財和黑石拖累。高盛將這兩檔股票的評級從「買進」下調至「中性」 後，它們分別下跌3%和4.6%。