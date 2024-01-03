那指3個月來最差 道指下跌近300點

以科技股為主的斯達克綜合指數今年一開市連兩日下跌。(美聯社)

那斯達克綜合指數今年開局連續第二個交易日下跌，創近3個月來最差單日表現。

以科技股為主的那指下跌173.73點或1.18%收1萬4592.21點，連續第4個交易日下跌。史坦普500指數下跌38.02點或0.8%收4704.81點。道瓊工業指數下跌284.85點或0.76%報3萬7430.19點。

受主要科技股以及巴克萊調降iPhone製造商蘋果評級後蘋果股價下跌近4%的拖累，那指迎來10月來最糟單日走勢後。蘋果3日又下跌0.75%。

其他科技巨頭輝達、特斯拉和Meta也都下跌。此次回檔也是在美國10年期公債殖利率短暫升至4%關鍵關口上方後發生的；最後交易價格約為3.91%。

投資 人似乎正在拋售去年大漲的科技股，科技股因市場預期2024年寬鬆貨幣政策而飆升。但由於聯準會 最終何時開始降息 的不確定性，投資人的熱情似乎遭到抑制。

Neuberger Berman資深投資組合經理人艾斯曼(Steve Eisman)表示，「從長遠來看我仍然非常看好；但從近期來看，我會擔心每個人在進入新的一年時都感覺太好。」

他補充說，對於一個正在擺脫新高並進入淡季的市場來說，短期調整並沒有什麼異常。並指出，從6到12個月的角度來看，長期格局看起來是正向的。

聯準會最新會議紀錄發布後，主要股指也面臨壓力，因為會議紀錄顯示聯準會仍未完全準備好降息。

紀錄顯示，「與會者普遍強調在制訂貨幣政策決策時保持謹慎和依賴數據的重要性，並重申政策在一段時間內保持限制性立場是適當的，直到通膨明顯持續下降以實現委員會的目標。」

然而，官員表示，預計今年某個時候會削減25個基點，但何時可能發生這些降息仍存在高度不確定性。

市場剛剛經歷令人驚嘆的一年，所有主要股指都從災難性的2022年中反彈。史指飆升超過24%，結束2004年以來最長的連周上漲趨勢，而那指則上漲43%，創下2020年以來最好的一年。

由於美國警告「青年運動」武裝組織不要在紅海發動攻擊，石油輸出國家組織(OPEC)承諾團結一致支持市場穩定，油價上漲逾3%。

兩名工程師告訴《路透》，利比亞的沙拉拉油田也因抗議而關閉。

西德州中質原油2月合約上漲2.32元或3.29%收每桶72.7元。3月布蘭特原油合約上漲2.36元或3.11%收每桶78.25元。

AmeriVet證券公司利率主管法蘭奈洛(Gregory Faranello)表示，最近的市場走勢和最新的經濟數據顯示出一種有點違反直覺的趨勢：華爾街將壞消息視為好消息。

他指出，ISM製造業指數仍處於40左右，這「絕對證明了通膨方面的情況。它們繼續修正JOLTS數據，這是非常有建設性的，因為這些數據對聯準會相當友好。」

聯準會上個月表示，預計2024年將降息三次。

法蘭奈洛補充說：「他們不想看到經濟崩潰，但我認為他們所說的是，現在開始看到通膨隨著經濟成長的下降而下降，這正是他們所需要的。」如果5日的就業報告強勁，「市場可能會稍微放棄降息，具有諷刺意味的是，這對整個市場來說並不是一個好消息。」

伯恩斯坦表示，2024年蘋果可能會經歷相對平靜的一年，投資人沒有理由恐慌。

分析師薩科納吉(Toni Sacconaghi)在給客戶的報告中表示，他維持對蘋果的市場表現評級，其他硬體股票更具吸引力；但他補充說，這家科技巨頭似乎仍然是一個相對安全的賭注。

他寫道，「考慮到該公司的估值相對於同業和歷史水準仍然偏高，我們認為風險回報相對中性至輕微負值，我們對2024財年營收的預期低於共識，並認為在iPhone銷量低迷的情況下，該公司2024財年可能難以實現成長周期。也就是說，我們認為大幅降評的風險有限。」

指標汽油期貨合約上漲3.1%，伊朗發生的襲擊事件造成100多人死亡，加薩戰爭和叛亂分子對紅海航運的襲擊進一步加劇了緊張局勢。