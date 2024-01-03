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不想失去中國市場 輝達再推特製晶片「H20」估下季量產

記者林宸誼／即時報導
輝達再推中國版特製晶片「H20」，預計第2季量產。（路透）
輝達再推中國版特製晶片「H20」，預計第2季量產。（路透）

美國政府去年10月加碼祭出新版晶片管制禁令，其中輝達被限制3款晶片不能出口到中國，除非事先取得許可才放行，然而輝達並不想捨棄中國市場，可能在今年第2季，開始量產專為中國設計的AI晶片「H20」。

WCCFtech報導，輝達今年第2季將開始量產H20和其他AI晶片，主要基板供應商將由緯創負責。報導指出，這些晶片將全照美國貿易出口政策製造，做為受美國限制H100、L40和 L4晶片的替代品。

在規格方面，H20晶片是H100晶片的縮小版，記憶體容量為96GB，運行速度4.0 Tb/s，運算能力296 TFLOPs。

原本H100晶片則擁有80GB HBM3記憶體，記憶體頻寬3.4Tb/s，運算能力高達1979 TFLOP。

輝達原本計畫2023年底推出這些晶片，但隨著中美晶片戰延至2024年初。輝達強調，專為中國設計的AI晶片，將完全符合美國商務部的要求和指導，這也導致GeForce RTX 4090D在中國推出。

中國人工智慧公司一直在利用最後剩餘的 GeForce RTX 4090 GPU 庫存，而其他公司則在尋找替代品，例如華為昇騰晶片，在人工智慧領域提供非常有吸引力的性價比。

國泰君安證券公司首席市場分析師蔣亦凡指出：「美國擴大晶片禁令反而造福華為Ascend（昇騰）晶片。」他分析，美國的晶片限制措施，將改變陸廠對於輝達AI晶片和軟體生態系統的依賴。

晶片 輝達 AI

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